Statt der Neuauflage eines direkten Duells schickte Tim Mälzer in der neuesten Folge von "Kitchen Impossible" am Sonntagabend seinen Küchenchef Sebastian Brugger gegen Clara Hunger, stellvertretende Küchenchefin von Max Strohe ins Rennen. Dem Marktanteil hat das eher genutzt als geschadet: Er fiel in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 11,3 Prozent so hoch aus wie seit Februar 2023 nicht mehr (wenn man auch bei früheren Sendungen nur die vorläufig gewichteten Zahlen zum Vergleich heranzieht). Auch die Gesamt-Reichweite, die vergangene Woche noch einen Tiefstwert markiert hatte, fiel mit 1,03 Millionen wieder um 150.000 höher aus.

Stärkster Verfolger des auch beim jungen Publikum dominierenden "Polizeiruf 110" war unterdessen in der klassischen Zielgruppe Sat.1. Dort erzielte der Film "Contra" starke 10,6 Prozent Marktanteil, während RTL trotz Free-TV-Premiere mit "Shazam! Fury of the Gods" nicht über 8,4 Prozent Marktanteil hinaus kam. Die Gesamt-Reichweite lag bei RTL mit 1,19 Millionen trotzdem knapp vor dem Sat.1-Film, der 1,17 Millionen Personen erreichte. Enttäuschend lief für RTL auch "Stern TV am Sonntag", das nach dem Film nur 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

ProSieben zeigte am Sonntagabend diesmal keinen Film, stattdessen stand der Finaltag der Eishockey-WM auf dem Programm. Aus Quotensicht war nach dem frühen Ausscheiden des deutschen Teams aber schon vor Längerem die Luft raus. Und so kam das Spiel um Platz 3 zwischen Schweden und Dänemark am Nachmittag auch nur auf Marktanteile zwischen 3,2 und 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Reichweite zog langsam von zunächst 0,32 auf 0,42 Millionen an.

Am Abend erreichte das Finale zwischen der Schweiz und den USA dann mit den ersten beiden Dritteln nur Zielgruppen-Marktanteile von 4,2 und 4,6 Prozent, beim dritten Drittel ab 22:07 Uhr reichte es dann zumindest für 6,4 Prozent Marktanteil. Auch hier zog die Reichweite im Verlauf von zunächst 0,75 auf zuletzt 0,87 Millionen an. Das war zugleich die dritthöchste Zuschauerzahl das ein Spiel im Verlauf bei dieser WM nach Deutschland - Dänemark und USA-Deutschland erzielen konnte.

In der Primetime sortierte sich ProSieben anfangs mit der Live-Übertragung beim jungen Publikum aber hinter RTLzwei ein, wo "Scary Movie 5" vergleichsweise gute 4,8 Prozent Marktanteil erzielen konnte. "Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden" kam im Anschluss allerdings nicht über 3,5 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Kabel Eins hilet sich mit "Die größten Geheimnisse der Welt" bei soliden 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, danach steigerte sich "Abenteuer Leben am Sonntag" noch deutlich auf starke 5,7 Prozent Marktanteil. Enttäuschend lief hingegen der Auftakt von "Sommer, Sonne, Sorgenfrei": Das von HolidayCheck gesponserte Format kam am Vorabend nicht über 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

