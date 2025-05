am 29.05.2025 - 08:39 Uhr

Mit der ersten Staffel seiner Show "Wer isses?" verzeichnete ProSieben im vergangenen Jahr ziemlich schwankende Quoten - im Schnitt erreichte das Format damals aber mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und empfahl sich daher für eine Fortsetzung. Die ging nun am Mittwochabend an den Start - diesmal mit Michelle Hunziker anstelle von Ralf Schmitz als Ratefuchs. Aus Quotensicht brachte der Wechsel jedoch keinen Impuls. Im Gegenteil: Zum Auftakt der neuen Staffel setzte es direkt neue Tiefstwerte für "Wer isses?".

Lediglich 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uuhr für die Rateshow, darunter 270.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe enttäuschte "Wer isses?" somit also mit einem übersichtlichen Marktanteil von nur 6,9 Prozent. Damit landete der Sender noch hinter Kabel Eins, wo "Hui Buh, das Schlossgespenst" mit guten 7,3 Prozent überzeugte. Die Realityshow "Most Wanted" fiel danach sogar auf desolate 4,5 Prozent, ehe eine Wiederholung der längst in Vergessenheit geratenen Promi-Show "Wer ist das Phantom?" zu später Stunde auf 3,7 Prozent zurückfiel.

Es wäre für RTL also eine gute Chance gewesen, verlorenen Boden gutzumachen, doch Stefan Raab wusste sie mit seinem Show-Auslaufmodell "Du gewinnst hier nicht die Million" nicht zu nutzen. Mit nur 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die Sendung sogar einen neuen Negativ-Rekord, zudem lag Raab in der Zielgruppe mit gerade mal 7,5 Prozent Marktanteil nur knapp vor ProSieben. Immerhin: "Stern TV" sorgte später am Abend mit 10,9 Prozent Marktanteil noch für einen kleinen Aufschwung.

Besser als ProSieben und RTL schlug sich um 20:15 Uhr dagegen Sat.1, wo das das Bühnenprogramm "Schmitzefrei" mit Ralf Schmitz auf gute 8,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Einen zweistelligen Wert gelang zum Start in die Primetime dagegen keinem Sender, sodass am Ende das ZDF klar in Führung lag. Dort überzeugte "Aktenzeichen XY... Vorsicht, Betrug" mit starken 16,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das "heute-journal" kam anschließend noch auf 13,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;