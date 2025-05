Erst die "Tagesschau" - und dann lange nichts: So stellen sich die Quoten-Charts von Christi Himmelfahrt mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen dar. Als stärkstes Programm in der Primetime ging in der Zielgruppe "Germany's next Topmodel" hervor, allerdings setzte sich die ProSieben-Show mit Heidi Klum ohne Glanz an die Spitze. Mit durchschnittlich 460.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte "GNTM" nur einen Marktanteil von 12,3 Prozent - der bisherige Staffel-Tieftswert wurde damit nur knapp verfehlt. Gleiches gilt auch fürs Gesamtpublikum, wo die Reichweite der Show mit 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Woche deutlich zurückging. Zum Vergleich: Vor einer Woche wurden auf Basis vorläufig gewichteter Daten noch über 300.000 mehr gezählt.

Im weiteren Verlauf des Abends geriet schließlich die neue Datingshow "Match my Ex" gehörig unter die Räder - mit gerade mal 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fand das vorwiegend für Joyn produzierte Format im Linearen somit nicht sein Publikum. Ohnehin tat sich ProSieben abseits von "Germany's next Topmodel" ziemlich schwer und blieb den gesamten Tag über einstellig unterwegs. Unterm Strich ging die Tagesmarktführerschaft dann auch an RTL, das mit durchschnittlich 8,0 Prozent Marktanteil aber auch kein glänzendes Ergebnis in der Zielgruppe einfuhr.

Um 20:15 Uhr war RTL indes gemeinsam mit Vox der größte Verfolger von Heidi Klum: Sowohl "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" als auch der Animationsfilm "Minions" erzielten jeweils einen Marktanteil von 9,6 Prozent. Dahinter folgte Sat.1, wo sich Jörg Pilawa mit dem "großen Allgemeinwissensquiz" zurückmeldete und mit 8,7 Prozent Marktanteil sogar den Bestwert der Vorjahres-Staffel auf Anhieb leicht toppte. Insgesamt erreichte die Show im Schnitt 1,35 Millionen Menschen.

Mit gemischten Gefühlen wird man an diesem Freitag bei RTLzwei auf die Quoten blicken: Nachdem die Dokusoap "Texas Patti - Mein Leben am Höhepunkt" in der vergangenen Woche mit weniger als zwei Prozent Marktanteil gestartet war, überraschte das Format diesmal um 20:15 Uhr mit 4,5 Prozent - und konnte die Reichweite zudem klar auf immerhin 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigern. Doch nicht jeden gefiel offenbar, was er sah: Schon eine Stunde später erreichte eine weitere Folge nur noch 220.000 Personen und einen Marktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe. Dazwischen positionierte sich übrigens bei Kabel Eins mit dem Spielfilm "The Mule", der nicht über 3,8 Prozent Marktanteil hinauskam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;