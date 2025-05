Der TV-Thriller "Ohne jede Spur - Der Fall der Nathalie B." hat an Christi Himmelfahrt die meisten Menschen vor den Fernseher gelockt. Durchschnittlich 4,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Ersten den Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 21,2 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin 8,2 Prozent erzielt wurden. Die anschließende Dokumentation "Das zweite Leben von Nathalie" hielt schließlich noch 2,44 Millionen Personen vor dem Fernseher.

Das ZDF blieb dagegen zunächst chancenlos. Dort setzte man mit "Keine Scheidung ohne Leiche" auf eine Komödie mit Tom Beck, die mit nur 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber nur auf ein vergleichsweise überschaubares Interesse stieß. Der Marktanteil lag dann auch beim Gesamtpublikum bei nur 9,0 Prozent. Immerhin: Das anschließende "heute-journal" sorgte für einen erkennbaren Einschaltimpuls und steigerte die ZDF-Reichweite auf 2,95 Millionen zuschauerinnen und Zuschauer, die 14,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Auch "Am Puls mit Mitri Sirin" und "Markus Lanz" blieben danach zweistellig.

Während der Abend für das Hauptprogramm also durchwachsen verlief, kann man in Mainz vor allem mit Blick auf seine Spartensender jubeln. So gelang ZDFneo ein hervorragender Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während ZDFinfo sogar auf 4,7 Prozent kam und damit noch Kabel Eins und RTLzwei in den Schatten stellte. Bei ZDFneo sorgte vor allem "Tim und Struppi" für Spitzen-Quoten - auf bis zu 7,4 Prozent zog der Marktanteil im Laufe des Tages an. Später am Abend trieb die "Karate Kid"-Reihe den Marktanteil aber mals auf bis zu 6,9 Prozent beim jungen Publikum.

ZDFinfo wiederum drehte mit am Feiertag mit seinen zahlreichen "Besseresser"-Dokus auf. Die höchste Reichweite erzielte der Spartensender um 21:43 Uhr - zu diesem Zeitpunkt wurden 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Aber auch zu später Stunde waren noch immer etwa eine Viertelmillion Menschen dabei, bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil gegen Mitternacht auf stolze 7,6 Prozent an.

Doch auch andere Spartensender waren mit ihrem Feiertags-Programm gefragt, so etwa der Männersender DMAX, dem mit den "Steel Buddies" um 22:15 Uhr sogar der Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages in der Zielgruppe gelang. Mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent überzeugte die Dokusoap zu diese, Zeitpunkt. Tagsüber hatte schon "Der Camping-Clan" für bis zu 5,2 Prozent gesorgt. Bei ProSieben Maxx wiederum drehte "Border Patrol Ireland" in der Daytime sogar mit bis zu 7,7 Prozent auf. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent lief es für den Sender auch unterm Strich letztlich richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;