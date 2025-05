2024 übernahm Sat.1 durchaus etwas überraschend das Format "Murmel Mania", das zuvor drei Jahre lang bei RTL solide Quoten eingefahren hatte. Als die erste Sendung im Sommer 2024 bei Sat.1 dann einen zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und insgesamt rund 1,6 Millionen Menschen erreichte, da schien das auch wie ein guter Deal. Ein solcher Wert sollte allerdings bislang bei Weitem kein zweites Mal erreicht werden. Anfang des Jahres taten sich neue Folgen schon schwer, am Freitagabend sah es nun nicht besser aus.

So wollten im Schnitt nur 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, wie die Murmeln kullerten, das reichte beim Gesamtpublikum nur für einen Marktanteil von 3,4 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 4,9 Prozent. Nur die beiden Ausgaben, die Anfang des Jahres direkt gegen das Dschungelcamp ran mussten, liefen bislang schlechter. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 betrug der Marktanteil 4,2 Prozent.

Diese Werte konnte die Comedyserie "Messiah Superstar", die im Anschluss dann nach der Premiere bei Joyn auch in Sat.1 startete, noch locker unterbieten. Die erste Folge sahen sich ab 22:22 Uhr schon nur noch 160.000 Personen an - und bei der direkt im Anschluss gezeigten zweiten Episode hat sich diese Reichweite sogar noch halbiert. Die Marktanteile gingen auf zunächst 0,9 und dann 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zuerst 2,1 und dann 1,3 Prozent erzielt. Man darf also gespannt sein, ob sie kommende Woche noch auf dem gleichen Sendeplatz zu finden sein wird.

Sucht man im Sat.1-Programm am Freitag einen Quoten-Erfolg, dann wird man ausschließlich am frühen Morgen fündig. Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" spielte dort mit 18,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einmal mehr in einer ganz anderen Liga. Keine andere Sat.1-Sendung an diesem Tag erreichte sonst auch nur einen halb so hohen Marktanteil. 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zwischen 5:30 Uhr und 10 Uhr insgesamt im Schnitt zu.

