Die ARD schlug sich mit ihrem Krimi-Abend am Samstagabend ziemlich achtbar gegen das Champions League-Finale, das zur gleichen Zeit im ZDF zu sehen war. So lockte eine Wiederholung von "Steirerschuld" 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Ersten, was beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von starken 18,4 Prozent entsprach. Und nicht nur hier war "Steirerschuld" Verfolger Nummer 1, mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen führte man auch beim jüngeren Publikum das Verfolgerfeld am Samstagabend an. Der nachfolgende "Bozen-Krimi: Vergeltung" tat sich dann zwar schwerer, lag mit einer Gesamt-Reichweite von 2,47 Millionen und einem Marktanteil von 12,5 Prozent aber ebenfalls auf einem sehr ordentlichen Niveau.

Unter den Privaten war es Sat.1, das sich am Samstagabend am besten hielt. Der Film "Mulan" erzielte mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen Marktanteil knapp über dem Senderschnitt. 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. Danach kam "Die Legende von Aang" auf solide 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Vox startete mit 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Pets 2" zwar verhalten in den Abend, konnte sich dafür aber ab 22 Uhr mit "Pulp Fiction" auf gute 7,7 Prozent steigern. Insgesamt schauten hier zunächst 0,46 und dann 0,40 Millionen Personen zu. Auf den gesamten Samstag gesehen war Vox mit einem Tagesmarktanteil von 6,6 Prozent sogar stärkster ZDF-Verfolger beim jungen Publikum, wobei auch "Shopping Queen" half, das nachmittags zwischenzeitlich einen zweistelligen Marktanteil einfahren konnte.

Für RTL war am Samstagabend unterdessen wenig zu holen: "77 herrlich verrückte Menschen - Von Gag bis Geil" kam nicht über 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt schauten im Schnitt 790.000 Personen zu. Noch locker unterboten wurde das von ProSieben, wo eine alte Folge des "Duell um die Welt" mit nur 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe abgestraft wurde. Die Gesamt-Reichweite lag bei gerade mal 280.000.

Damit sortierte man sich auch hinter ZDFneo ein, wo der Film "Die Truman Show" um 20:15 Uhr 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 510.000 Personen sahen hier insgesamt zu. Und auch Arte hatte mit dem Film "Venedig retten" mehr junges Publikum als ProSieben und erzielte starke 4,0 Prozent Marktanteil. RTLzwei startete mit "Hellboy" zwar schwach in den Abend und kam zunächst nur auf 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Die Verurteilten" steigerten sich danach aber auf gute 4,9 Prozent. Und Kabel Eins blieb zwar in der Primetime blass, erzielte mit US-Serien aber tagsüber so gute Quoten, dass man sich letztlich mit einem Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen vor ProSieben platzierte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;