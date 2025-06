Zugegeben: Mit der Nations League und Heidi Klum gab's am Donnerstagabend starke Konkurrenz - doch etwas mehr dürfte man sich bei RTLzwei trotzdem von seinem neuen Comedy-Abend erhofft haben. Auf "Genial daneben" konnte sich der Sender um 20:15 Uhr zunächst noch einigermaßen verlassen, auch wenn der Marktanteil in der Zielgruppe mit 3,7 Prozent allenfalls mäßig ausfiel.

Insgesamt erreichte die Comedy-Rateshow mit 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern jedoch eine fast doppelt so hohe Reichweite wie die direkt im Anschluss ausgestrahlte neue Show "Nobody is Perfect". Mehr als 270.000 Personen blieben um 21:18 Uhr nicht dran und in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf magere 2,2 Prozent zurück. Der Tiefpunkt war für RTLzwei aus Quotensicht damit aber noch nicht erreicht - für den sorgte der Auftakt der neuen "NightWash"-Staffel, der im Anschluss nicht über 2,1 Prozent sowie insgesamt 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam.

Am späten Abend betrieb der Sender allerdings noch Schadensbegrenzung - dank der Wiederholung von Hugo Egon Balders Witze-Show "Genial witzig", die die Reichweite noch einmal auf 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erhöhte und plötzlich für gute 5,1 Prozent Marktanteil sorgte. Auch die erneute Ausstrahlung von "Genial daneben" punktete nach Mitternacht noch mit 4,9 Prozent. Der Tagesmarktanteil von RTLzwei lag letztlich aber trotzdem nur bei 3,3 Prozent.

Konkurrent Kabel Eins war mit 3,5 Prozent am Donnerstag indes nicht viel erfolgreicher unterwegs. Dort blieben "Rosins Restaurants" und "Die größten Geheimnisse der Welt" in der Primetime mit Werten von 3,4 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe blass. Bemerkenswert: Nur knapp hinter Kabel Eins und RTLzwei landete am Donnerstag der Spartensender RTL Up, dessen Tagesmarktanteil bei sehr guten 3,1 Prozent lag. Dort sorgte "Monk" am Abend für bis zu 4,6 Prozent Marktanteil, zur Mittagszeit erzielte "Das Familiengericht" sogar über Stunden hinweg mehr als sieben Prozent.

