Weil sie wegen des gesperrten Luftraums in Israel nicht nach Mainz reisen konnte, fand die Show zum 25-jährigen "Fernsehgarten"-Jubiläum von Andrea Kiewel am Sonntag ohne die Jubilarin statt. Durch die Sendung führten stattdessen Joachim Llambi und Lutz van der Horst. Den Quoten geschadet hat das nicht - wohl auch, weil es der Sendung im Vorfeld etliche Schlagzeilen und Aufmerksamkeit beschert hat.

Letztlich schauten am Sonntag 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu - das waren in etwa genauso viele wie beim bisherigen Staffel-Bestwert Ende Mai. Der Marktanteil lag mit 20,5 Prozent so hoch wie seit Juli vergangenen Jahres nicht mehr. Auch in den jüngeren Altersgruppe lief's gut: 9,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 11,7 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Während das "Duell der Gartenprofis" im Anschluss mit 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 18,8 Prozent Marktanteil ebenfalls prächtig lief, tat sich die Premiere von "That's My Style" schon erheblich schwerer und halbierte die Reichweite ab 14:55 Uhr in etwa auf 0,89 Millionen. Der Marktanteil sackte auf 9,3 Prozent beim Gesamtpublikum ab. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es noch für 4,3 Prozent, 7,4 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Im Ersten startete am Vormittag unterdessen "Immer wieder sonntags" in die neue Saison. Stefan Mross legte dabei einen erfolgreichen Einstand hin: 1,35 Millionen Personen schalteten ein, was einem Marktanteil von 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Auch hier noch ein Blick auf die jüngeren Altersgruppen: 6,5 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, schon die Erweiterung um 10 Jahre auf 14-59 ließ den Marktanteil aber auf 11,6 Prozent ansteigen.

