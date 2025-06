© Screenshot Sat.1

Zum Auftakt in die Klub-WM blieb Borussia Dortmund mit einem torlosen 0:0 ziemlich blass, die Übertragung am Vorabend hat in Sat.1 dennoch für hohe Quoten gesorgt. In der Primetime sah es dann wieder schlechter aus, hier setzte sich RTL knapp vor ProSieben.