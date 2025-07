am 02.07.2025 - 12:02 Uhr

Das gibt es selten: Gleich drei Mal gehen in diesem Monat die journalistischen Kanäle auf TikTok ins direkte Duell. Denn zufälligerweise erzielen sie genau gleich viele Klicks auf das jeweils beste Video. Aber keine Sorge, sobald sich die Reichweite auf demselben Niveau befindet, entscheidet die Interaktionsrate darüber, wer den besseren Platz im Ranking einnimmt. Umso härter wird der Kampf um die Platzierungen im News-Ranking.

Für die reichweitenstärksten Parameter greifen die Medienmarken zu allen möglichen Hilfsmitteln. Im Juni hat sich dafür vor allem die Kooperationsfunktion etabliert. Seit einigen Monaten bietet TikTok die Möglichkeit an, Beiträge gleichzeitig auf verschiedenen Konten zu teilen. So veröffentlichte im Juni beispielsweise die Sportschau einen Beitrag gemeinsam mit BR24 Sport sowie SWR Sport und erreichte damit 2,8 Millionen Aufrufe. Die ÖRR–Konstellation verpasst den Einzug in die Charts trotz dreifacher Power jedoch trotzdem knapp.

Achtung: Die Webversion der Kurzvideoplattform unterstützt die Kooperationsfunktion bisher nicht. So sind gemeinsame Beiträge ausschließlich in der App einsehbar.

Ist das fair? Die gemeinsamen Synergien kommen vor allem Marken mit breitem Portfolio zugute. So können öffentlich-rechtliche Accounts sowie große Medienhäuser wie RTL Deutschland von der bestehenden Reichweite unterschiedlicher Accounts profitieren. Kleine Player hingegen haben meistens kein vergleichbares Netzwerk, das ihnen in ähnlicher Form den Rücken stärken könnte. Die Folge: ARD, RTL & Co. können ihre Plätze im Ranking deutlich besser verteidigen, im Juni handelte es sich beispielsweise bei dem erfolgreichsten Posting von RTL Aktuell gleichzeitig um eine Kooperation mit Punkt 12. Insgesamt kann das Kölner Medienhaus in der Analyse gleich vierfach punkten.

Allerdings lassen sich die Plattformen auch immer wieder neue Dinge einfallen, um das Plattformerlebnis oder die Verbindung zur eigenen Community zu verbessern. In diesem Fall fanden Instagram und TikTok die Inspiration wohl beieinander: Für Reels gibt es nun die Möglichkeit, die Inhalte in zweifacher Geschwindigkeit abzuspielen. Dafür muss nur der Bildschirmrand dauerhaft mit einem Finger gedrückt bleiben. Die Funktion bestand auf TikTok schon seit mehreren Jahren und wurde nun auch in der Meta-Welt implementiert.

© Screenshot: DWDL

Mit dem neuen Nachrichtenmodus bekommen Marken auf TikTok ein weiteres Werkzeug an die Hand, um die eigenen Interaktionen zu steigern. Der größte Reichweitentreiber bleibt jedoch die inhaltliche Ebene. Dafür müssen Publisher wissen, mit welchen Videoinhalten sie besonders stark viral gehen. Im Juni waren vor allem Panorama-, Blaulicht- und Politik-Beiträge gefragt. Das Rennen konnte jedoch ein Malheur mit einem internationalen Star für sich entscheiden – das letzten Endes doch eine unerwartete Wendung mit sich bringt.

Mit diesen Themen waren Publisher im Juni auf TikTok erfolgreich

© DWDL

10. Platz:

Ein Novum zu Beginn: Zum ersten Mal taucht Focus Online in den Publisher-Charts auf. Der Kanal besteht erst seit Februar und konnte nun mit einer Meldung zur politischen Gefahrsituation in Griechenland mehr als 3,3 Millionen Aufrufe und 97.300 Likes verzeichnen. Eine weitere Veröffentlichung zum Strafprozess gegen Cathy Hummels aufgrund ausstehender Rechnungen erzielte 1,1 Millionen Klicks.

9. Platz:

Eine politische Nachricht auf einem Pullover veranlasste Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zum Ausschluss der Linken-Abgeordneten Cansın Köktürk innerhalb einer Parlamentssitzung. Das Video erreichte auf dem Kanal von ZDFheute mehr als 3,3 Millionen Aufrufe und 103.900 Likes. Hier erfolgte bereits das erste Kopf-an-Kopf-Rennen innerhalb der Juni-Analyse: Im direkten Vergleich bescherte die höhere Interaktionsrate dem öffentlich-rechtlichen Account den neunten Platz im Publisher-Ranking.

8. Platz:

“100 Jahre Israel-Verbot für Greta Thunberg”, titelte der Bayerische Rundfunk auf TikTok und erreichte damit 3,8 Millionen Klicks und 193.000 Likes. Kein anderer Inhalt konnte die Millionengrenze in diesem Monat überschreiten. Leider verlor BR24 auch das direkte Duell mit dem nächsten öffentlich-rechtlichen Medium und landete so auf dem achten Platz der Auswertung.

7. Platz:

Die Tagesschau berichtete über einen TikToker, der während eines Livestreams erschossen wurde, und generierte damit ebenfalls 3,8 Millionen Aufrufe und 163.200 Likes. Ebenfalls reichweitenstark: Ein Video über “Pedo-Hunting” setzte drei Millionen Klicks um, die Vorwürfe von Sängerin Katja Krasavice gegen die Polizei wurden 2,6-millionenfach geklickt.

6. Platz:

Die Meisterschaft im Tabakschnupfen faszinierte die Community von Zeit und wurde mit 3,9 Millionen Aufrufen belohnt. Auch die Videos zu dem Pentagon-Pizzaindex mit 1,9 Millionen Sichtungen sowie Drohnenangriffe auf russische Bomber mit einem Publikum von 1,8 Millionen konnten erfolgreich ausgespielt werden.

5. Platz:

Ein MMA-Boxkampf von Christian Eckerlin sorgte bereits für Aufsehen auf dem Kanal von RTL Sport, allerdings konnte erst die Live-Reaktion seiner Freundin wirklich überzeugen: Es folgten vier Millionen Aufrufe und 103.000 Likes. Ein Bilderkarussell über die Erfolge von Cristiano Ronaldo holte weitere 3,4 Millionen Klicks, ein Interview mit Frederic Vosgröne überzeugte zusätzliche drei Millionen Accounts.

4. Platz:

Für die Berichterstattung über den Amoklauf in einer Schule in Graz registrierte RTL Aktuell mehr als 4,4 Millionen Aufrufe. Ebenfalls viral: Ein Auto auf der Spanischen Treppe löste 3,7 Millionen Klicks aus, die Rede von Bundeskanzler Merz über die Angriffe auf den Iran verursachte 2,3 Millionen Sichtungen.

3. Platz:

Der Einbruch bei Familie Geiss bescherte RTL Exclusiv einen Reichweitenhit: 6,3 Millionen Aufrufe, 296.000 Likes sowie den dritten Platz der News-Charts gab es für die Aufnahmen der Überwachungskamera. Ein weiterer Winkel des Verbrechens holte erneut 1,1 Millionen Klicks.

2. Platz:

Auch RTL West griff den Überfall auf die Familie Geiss in Frankreich auf und konnte mit einem ersten Interview von Carmen beachtliche 7,3 Millionen Aufrufe und 322.000 Likes umsetzen. Ebenfalls relevant: Ein Zoophilie-Vorfall in Essen mit 5,5 Millionen Klicks sowie der Freispruch für den “Toiletten-Teufel” mit 4,9 Millionen Sichtungen.

1. Platz:

Auch Sport1 konnte mit 7,3 Millionen Aufrufe punkten: Die Ankunft von Cristiano Ronaldo ging viral, weil ein Fan im Rollstuhl gegen das Bein des Fußballprofis fuhr. Ein später veröffentlichtes Video mit einem neuen Winkel verriet jedoch, dass der Profispieler selbst Schuld hatte. Die höhere Interaktion von 426.000 Likes befördert Sport1 vor RTL West und damit auf den ersten Platz innerhalb des Publisher-Rankings. Zwei Fußball-Interviews konnten ebenfalls jeweils 2,9 Millionen Klicks verzeichnen.

Stand der letzten Abrufe: Dienstag, 1. Juli 2025, 0 Uhr.

Offenlegung: Simon Pycha ist als freier Medienanalyst auch für den Westdeutschen Rundfunk tätig und zuständig für die regelmäßige Evaluation des TikTok-Accounts von 1LIVE. Darüber hinaus arbeitet er in der Analyse-Abteilung von RTL ohne konkreten Social-Media-Fokus.