"Bares für Rares" ist für das ZDF seit Jahren ein unverändert großer Quoten-Hit am Nachmittag. Das zeigen alleine schon die mehr als 22 Prozent Marktanteil, die die Trödelshow mit Horst Lichter auch in diesem Jahr wieder im Schnitt auf dem Sendeplatz um 15:05 Uhr einfährt. Die Quote vom Donnerstag sticht allerdings selbst für "Bares für Rares"-Verhältnisse heraus: Mit durchschnittlich 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte die Show beim Gesamtpublikum einen hervorragenden Marktanteil von 26,6 Prozent - besser lief es zuletzt vor mehr als einem Jahr.

Und mehr noch: Auch beim jungen Publikum ging "Bares für Rares" am Nachmittag als Marktführer hervor und bescherte dem ZDF fantastische 18,1 Prozent. Und das ist keine Ausnahme: Erst am Montag erzielte das Format mehr als 17 Prozent, in der vorigen Woche waren in der Spitze schon einmal bis zu 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Starke Quoten gab's aber auch im Umfeld: So erreichte "Die Küchenschlacht" am Donnerstag im Vorfeld bereits 10,6 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die "Rosenheim-Cops" beim Gesamtpublikum mit 2,18 Millionen Personen sogar auf 27,7 Prozent Marktanteil kamen.

Die starke Daytime war letztlich dann auch das Fundament dafür, dass das ZDF am Donnerstag in allen drei relevanten Gruppen - Gesamtpublikum, 14-49 und 14-59 - an der Spitze lag. Dabei punktete der Sender dank der Fußball-EM der Frauen auch am Abend über Stunden hinweg mit zweistelligen Marktanteilen beim jungen Publikum. Mit 14,1 Prozent Marktanteil lag das Spiel zwischen Spanien und Portugal klar vor den Angeboten der Privaten, nachdem schon die Begegnung zwischen Belgien und Italien am Vorabend für überzeugende 12,3 Prozent sorgte. Dazu kommen das "heute-journal" mit 15,5 Prozent und "Markus Lanz" mit 11,0 Prozent.

Insgesamt erreichte das Abendspiel der EM übrigens 2,67 Millionen Menschen, die 14,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Geschlagen geben musste sich das ZDF damit hier nur dem "Wien-Krimi", der trotz Wiederholung im Ersten auf 4,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen beachtlichen Marktanteil von 24,3 Prozent kam. Die "Tagesschau" wollten um 20:00 Uhr zudem alleine im Hauptprogramm sogar 5,27 Millionen sehen.

