Schon seit einiger Zeit tanzt Andy Borg auf gleich zwei Hochzeiten, sein "Schlager-Spaß" ist sowohl im MDR als auch im SWR zu sehen. So war es auch an diesem Samstag wieder - und beide Sender können sich über gute Quoten freuen. Während die Reichweite beim SWR bei 990.000 lag, waren beim MDR immerhin noch 540.000 Menschen mit dabei. Insgesamt lag die Gesamtreichweite also bei rund eineinhalb Millionen. Damit hätte er die Show eigentlich locker in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages geschafft - weil die Reichweiten aber getrennt ausgewiesen werden, taucht der "Schlager-Spaß" dort nicht auf.

Mit bundesweit 5,6 (SWR) und 3,0 Prozent Marktanteil (MDR) können die Sender jedenfalls zufrieden sein. Ein spannendes Detail ist die Tatsache, dass das junge Publikum eher im MDR mit dabei war - trotz der deutlich höheren Gesamtreichweite des SWR. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der "Schlager-Spaß" zusammengerechnet auf 2,0 Prozent, wobei 1,3 Prozent auf den MDR entfielen. Insgesamt bleibt aber natürlich festzuhalten, dass das Programm eher für die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer gemacht ist.

Richtig gut verlief der Abend auch für den WDR, wo man wohl davon profitierte, dass Das Erste und das ZDF eine Show bzw. eine Fußball-Übertragung zur besten Sendezeit im Programm hatten. Da waren viele Menschen - natürlich - auf der Suche nach einem Krimi. Die Wiederholung von "Donna Leon - Ewige Jugend" erreichte im WDR Fernsehen daher 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach starken 7,6 Prozent Marktanteil. Der WDR ist mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,9 Prozent dann auch auf Platz fünf im Tagesranking gekommen - noch vor Vox, Kabel Eins oder auch RTLzwei und ProSieben.

Stark lief der Samstag auch für die ZDF-Spartensender. ZDFinfo (2,7 Prozent) und ZDFneo (2,6 Prozent) lagen bereits beim Gesamtpublikum auf einem guten Niveau. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 3,4 (ZDFinfo) und 2,4 Prozent (ZDFneo) gemessen. Beim jungen Publikum waren die beiden Sender damit die erfolgreichsten in der Sparte. Während ZDFneo in der Primetime mit "Men in Black 3" punktete, liefen bei ZDFinfo den ganzen Tag über hinweg Kriegs-Dokus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;