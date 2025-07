am 07.07.2025 - 08:45 Uhr

Ganz gleich ob Erstausstrahlung oder Wiederholung - für gewöhnlich ist der "Tatort" im Ersten am Sonntagabend nicht vom Quoten-Thron zu stoßen. Ohne die Krimireihe sah die Lage in dieser Woche allerdings anders aus: Unter den ungewöhnlichen Umständen war es das ZDF-"Herzkino", das sich um 20:15 Uhr an die Spitze setzte.

Obwohl "Ein Sommer in Antwerpen" bereits vor mehr als vier Jahren zum ersten Mal lief, erreichte der Film nun noch einmal 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren nur geringfügig weniger als bei der Erstausstrahlung. Wegen der diesmal allgemein geringeren TV-Nutzung fiel der Marktanteil mit 19,5 Prozent sogar um mehr als sechs Prozentpunkte höher aus als 2021.

Das Erste setzte unterdessen am Sonntagabend auf die Fußball-EM der Frauen und musste sich hinter dem "Herzkino" einordnen - zumindest beim Gesamtpublikum. Nachdem die Vorberichterstattung zunächst von 2,28 Millionen Menschen gesehen wurde, kam das Spiel zwischen der Schweiz und Island ab 21:00 Uhr auf 3,45 Millionen Fans. Der Marktanteil lag bei überzeugenden 17,4 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch höher aus; mit 19,2 Prozent lag die Live-Übertragung deutlich vor der Konkurrenz. Zum Vergleich: Sat.1 war mit der Komödie "Ticket ins Paradies" mit guten 10,0 Prozent der größte Verfolger, knapp vor "The Flash", das bei RTL auf 9,7 Prozent kam.

Die meistgesehene Sendung des Tages bei Jung und Alt lief zudem ebenfalls im Ersten: 5,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:00 Uhr alleine dort die "Tagesschau", darunter 1,25 Millionen 14- bis 49-Jährige. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei hervorragenden 29,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;