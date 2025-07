Der Abend lief zunächst schleppend an für das ZDF - nur 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen um 20:15 Uhr die Vorberichterstattung zur Fußball-EM der Frauen. Doch mit dem Anpfiff des Spiels zwischen Finnland und der Schweiz zog das Interesse bei Jung und Alt gleichermaßen schnell an. Mit durchschnittlich 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern avancierte die Begegnung das bislang meistgesehene Spiel des Turniers ohne deutsche Beteiligung.

Starke 20,5 Prozent Marktanteil erzielte das ZDF damit beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen durchschnittlich 600.000 Fans für 17,2 Prozent sorgten. Auf ähnlicher Flughöhe war auch das "heute-journal" in der Halbzeitpause unterwegs. Die insgesamt meistgesehene Sendung des Tages lief jedoch im Ersten: Dort erreichte ein "Brennpunkt" zum Ukraine-Krieg um 20:15 Uhr im Schnitt 4,56 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil bei starken 24,0 Prozent lag. Auch eine Wiederholung des "Wien-Krimis" blieb danach mit 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,1 Prozent Marktanteil gefragt.

Zum stärksten Fußball-Verfolger schwang sich unterdessen RTL auf, wo man in den kommenden Wochen donnerstags auf die "Fluch der Karibik"-Reihe setzt. Der erste Teil, immerhin mehr als 20 Jahre alt, punktete nun schon mal mit überzeugenden 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte 1,24 Millionen Menschen. Daneben punktete aber auch Vox mit einem Klassiker aus Hollywood: Dort erreichte die Komödie "Sister Act" im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Ebenfalls 1,26 Millionen entschieden sich in Sat.1 für das "Allgemeinwissensquiz" mit Jörg Pilawa, das sich in der Zielgruppe jedoch mit 7,2 Prozent Marktanteil noch hinter Vox einsortierte. Während Sat.1 zudem am späten Abend mit der Rankingshow "111 haarsträubende Hingucker!" auf 4,6 Prozent zurückfiel, drehte plötzlich überraschend RTL Up auf: Dort trieb "Monk" den Marktanteil um 22:45 Uhr auf stolze 8,3 Prozent und verhalf RTL Up damit zu einem Platz unter den Top 25 in der Zielgruppe.

