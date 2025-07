Der Sieg der DFB-Frauen gegen Frankreich bei der laufenden Fußball-EM in der Schweiz war äußerst knapp. Die Deutschen standen bereits nach einigen Minuten mit einer Spielerin weniger auf dem Platz, danach gerieten sie auch noch in Rückstand. Das Team kämpfte sich aber zurück und rettete ein Unentschieden über die reguläre Spielzeit. Die eigentliche Entscheidung fiel dann erst gegen Mitternacht im Elfmeterschießen - davon profitierte auch das ZDF, das sich über hervorragende Quoten freuen konnte (DWDL.de berichtete).

In diesem Fall lohnt sich auch ein Blick auf die von All Eyes on Screens ausgewiesene Verlaufskurve, die auf mehr als einer Million Vodafone-Haushalten basiert. Wie üblich bei Fußballspielen zog die Reichweite bereits kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr stark an, nach der Roten Karten und dem Rückstand schalteten dann einige Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Danach sammelte das ZDF aber schnell wieder Publikum ein - und das über den gesamten Abend hinweg.

Die vorläufigen Höhepunkte waren nach 45 und 90 Minuten erreicht, hier schalteten jeweils einige Fußballfans ab. Weil sich aber auch in der Verlängerung eine knappe Entscheidung andeutete, versammelten sich am späten Abend immer mehr Menschen vor dem ZDF, um zu sehen, ob die deutschen Fußballerinnen das Wunder von Basel doch noch schaffen.

Die Grafik von All Eyes on Screens endet um Mitternacht, hier verzeichnete das ZDF die bis dahin höchste Reichweite des Abends. Das Spiel endete ungefähr zu dieser Uhrzeit. Generell ist es ein Trend, den man immer wieder sehen kann bei Spielen, die besonders knapp sind: Auch zu später Stunde bleibt das Publikum in großen Teilen noch dran, weil es wissen will, wie die Spiele ausgehen.

Übrigens: Die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie seit diesem Jahr täglich an ihrem festen Platz in der DWDL-Zahlenzentrale. Dort gibt es auch jeden Tag das Ranking der Marken, die am bruttoreichweitenstärksten im deutschen Fernsehen geworben haben. Am Samstag profitierten hier mit Rexona und AXA zwei Sponsoren der Fußball-EM von den extrem hohen Reichweiten, die das ZDF einfahren konnte.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

