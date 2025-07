Dramatik in den verschiedenen Spielen der Fußball-EM der Frauen hat es zuletzt wahrlich genug gegeben, da machte auch das Halbfinale zwischen England und Italien keine Ausnahme. Nachdem die Italienerinnen lange geführt hatten, schaffte England erst in letzter Minute den Ausgleich - in der Verlängerung erzielten die Titelverteidigerinnen schließlich den Siegtreffer. Der Matchverlauf spielte mal wieder dem ZDF in die Karten, das sich über extrem hohe Quoten freuen konnte.

So verzeichneten die Mainzer mit der Übertragung insgesamt 7,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist EM-Rekord für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil lag bei ganz starken 35,8 Prozent. Noch etwas besser sah es beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren aus, hier sorgten 1,53 Millionen Zuschauende sogar für 39,7 Prozent. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte das ZDF ganz starke 35,7 Prozent.

In der Halbzeitpause informierte das "heute journal" knapp sieben Millionen Menschen und erreichte damit ebenfalls in allen genannten Altersklasse mehr als 30 Prozent Marktanteil. Die Vorberichterstattung auf das Spiel sahen ab 20:15 Uhr noch 2,56 Millionen Personen, insgesamt entsprach das nur 11,7 Prozent. Zehn Minuten vor Anpfiff lag die Reichweite dann aber schon bei 4,04 Millionen.

Vom starken Vorlauf profitierte schließlich auch "Markus Lanz", das aufgrund der Verlängerung im EM-Halbfinale diesmal erst um kurz nach Mitternacht startete. Dennoch waren bei der einstündigen Sendung im Schnitt 1,40 Millionen Menschen mit dabei, damit wurden 24,0 bei allen und 19,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern gemessen.

Die anderen Sender taten sich bei dieser Fußball-Übermacht am Dienstag natürlich schwer. Die höchsten Reichweiten erzielte Das Erste mit seinen Serien: "Tierärztin Dr. Mertens" unterhielt zur besten Sendezeit 2,83 Millionen Menschen, damit waren 12,9 Prozent drin. Danach verabschiedete sich "In aller Freundschaft" vor 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, dadurch stieg der Marktanteil auf 13,9 Prozent. Mit beiden Ergebnissen kann der Sender zufrieden sein. Von der Krankenhausserie sind in den kommenden Wochen Wiederholungen zu sehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;