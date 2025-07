am 25.07.2025 - 09:23 Uhr

2019 und 2020 ließ damals noch TNT Comedy zwei Staffeln der Mockumentary "Andere Eltern" produzieren, die es später auch ins Free-TV zu ZDFneo schafften. Verglichen damit gab es die Fortsetzung in Filmform fünf Jahre später nun auf überraschend großer Bühne: Der Film lief am Donnerstag um 20:15 Uhr im ZDF. Leicht hatte er es da aus Quotensicht aber nicht.

Im Schnitt sahen letztlich 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer "Andere Eltern - Die 1. Klasse" - das war erheblich mehr als jeder Privatsender am Donnerstagabend erreichte, verpasste aber im ZDF-internen Tagesranking den Einzug in die Top 10. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum fiel mit 8,3 Prozent dann auch überschaubar aus, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent Marktanteil erreicht.

Gegen alte Krimi-Ware im Ersten war das ZDF damit erwartungsgemäß chancenlos. "Kommissar Dupin" lockte dort 4,51 Millionen Personen vor den Fernseher und dominierte mit 22,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum den Abend. Bei den Jüngeren war der Krimi zwar erheblich schwächer, lag mit 7,5 Prozent Marktanteil aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen noch vor "Andere Eltern". In der Altersgruppe 14-59 sah es mit 11,0 Prozent Marktanteil deutlich besser aus.

Später startete im Ersten "Inas Nacht" in die neue Staffel - und zwar nun auf dem früheren der beiden Comedy-Sendeplätze um 22:50 Uhr, während die Sendung bislang eigentlich noch später beheimatet war. Die Quoten konnten sich vor allem auch mit Blick auf die Jüngeren sehen lassen: 10,2 Prozent wurde bei den 14- bis 49-Jährigen erzeilt, 10,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei, was 10,8 Prozent Marktanteil insgesamt entsprach. Danach waren rund 700.000 bei "Reschke Fernsehen" dabei, was 9,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Noch mehr gute Nachrichten fürs Erste gab's aus dem Nachmittag, wo die "Tour de France" 1,47 Millionen Rad-Fans vor den Fernseher lockte. Die Marktanteile lagen bei 17,0 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 19,1 Prozent in der jungen Altersgruppe 14-49. Das trug ebenso wie der zweistellige Marktanteil für "Gefragt - Gejagt" im Anschluss dazu bei, dass Das Erste Tagesmarktführer bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,7 Prozent wurde, RTL lag mit 8,4 Prozent dahinter. Beim Gesamtpublikum musste man sich mit 13,8 Prozent trotzdem knapp dem ZDF geschlagen geben, das 14,2 Prozent Tagesmarktanteil erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;