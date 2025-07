Nachdem die "Sommerkino"-Reihe des Ersten etwas schleppend gestartet war, ging es schon zuletzt etwas nach oben. An diesem Montag hat die Komödie "Der Nachname" die bislang besten Werte in diesem Jahr eingefahren. 4,59 Millionen Menschen sahen den Film, in dem unter anderem Iris Berben, Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst oder auch Caroline Peters zu sehen sind. Der bisherige "Sommerkino"-Höchstwert in diesem Jahr lag bei 3,71 Millionen.

Mit "Der Nachname" ist Das Erste am Montag der erfolgreichste Sender nach 20:15 Uhr gewesen, nicht einmal das ZDF hatte eine Chance. Die Mainzer schickten allerdings auch nur die Wiederholung von "Tod in Mombasa" ins Rennen, damit waren 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,6 Prozent Marktanteil drin. Das sind keine schlechten Werte, die ARD-Komödie erreichte aber noch deutlich bessere 20,1 Prozent Marktanteil.

Und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an "Der Nachname". Der von Sönke Wortmann inszenierte Film unterhielt 710.000 Menschen aus der Altersklasse 14-49, das entsprach hier richtig starken 18,0 Prozent. Damit platzierte sich Das Erste noch deutlich vor der Sat.1-Reality "Villa der Versuchung", für die es ebenfalls gut lief (DWDL.de berichtete). Der ZDF-Krimi kam beim jungen Publikum übrigens nur auf 3,1 Prozent.

Einen richtig starken Abend erwischte ZDFneo: Zwei Ausgaben von "Inspector Barnaby" erreichten 1,99 und 2,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - stärker war die ohnehin immer sehr erfolgreiche Reihe in diesem Jahr noch nie. Der Spartensender lag damit noch vor allen Privatkanälen und kann mit 8,8 und 12,0 Prozent Marktanteil sehr zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,4 und 2,6 Prozent gemessen.

Vom starken Vorlauf bei ZDFneo profitierte auch "Maithink X - Die Show". Die Wiederholung der Populismus-Ausgabe erreichte im Windschatten von "Inspector Barnaby" noch 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,9 (gesamt) und 1,6 (14-49) Prozent Marktanteil. "Till Tonight" kam danach beim jungen Publikum sogar noch auf 4,1 Prozent, die Wiederholung seiner Show sahen sich ab kurz vor Mitternacht 270.000 Menschen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;