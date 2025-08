Auch wenn die Rechte an den Samstagabend-Topspielen der 2. Fußball-Bundesliga neuerdings bei RTL liegen - den Saison-Auftakt zwischen Schalke 04 und Hertha BSC gab es am Freitag in Sat.1 zu sehen. Und dort kann man sich am Tag danach über starke Quoten freuen, die dem Privatsender in der Primetime die Marktführerschaft in der Zielgruppe einbrachten.

So verzeichnete schon die erste Halbzeit im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sowie einen Markanteil von 16,1 Prozent. Die zweite Hälfte sorgte mit 620.000 jungen Fans schließlich sogar für 17,5 Prozent. Und auch insgesamt lief es zu diesem Zeitpunkt prächtig: 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten Sat.1 auch hier einen sehr guten Marktanteil von 13,4 Prozent, nachdem schon die erste Hälfte von 2,17 Millionen gesehen wurde. Starke Quoten gab's daneben auch für Sky, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war. Dort kamen auf linearem Wege weitere 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,2 Prozent.

Nach Abpfiff wechselten dann viele offenkundig zum ZDF, wo die zweite Ausgabe von "heute-show extra - Das Quiz" mit 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nahezu genauso hoch aus wie bei der Premiere in der Vorwoche. Und auch zuvor lief es für den Sender bereits richtig gut - zumindest mit Blick auf die Gesamtwerte. 3,33 Millionen Menschen sahen zunächst eine Wiederholung von "Ein Fall für zwei", ehe "Letzte Spur Berlin" noch 3,22 Millionen vor dem Fernseher hielt. Beide Serien lagen damit nicht nur vor dem Zweitliga-Auftakt, sondern auch vor der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick", die 2,92 Millionen Menschen unterhielt.

Tagsüber war das ZDF zudem bereits mit den Finals erfolgreich. Anders als die ARD, die am Tag zuvor noch durchweg einstellige Marktanteile verzeichnete, erreichten die Live-Übertragungen im Zweiten in der Spitze bis zu 16,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bemerkenswert: Beim 7er-Rugby war der Sender auch beim jungen Publikum mit 15,8 Prozent Marktanteil richtig stark unterwegs.

