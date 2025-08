Es dürfte in den kommenden Wochen spannend zu beobachten sein, welche Samstags-Topspiele aus der 2. Fußball Bundesliga bei RTL zu sehen sein werden und welche bei Nitro. RTL Deutschland hatte sich die Übertragungsrechte ab dieser Saison bei der jüngsten Ausschreibung gesichert, zuvor lagen die Rechte bei Sport1. Eins kann man wohl jetzt schon sagen: Durch den neuen Free-TV-Partner erhält die 2. Liga künftig mehr Sichtbarkeit, das wurde gleich am ersten Spieltag deutlich.

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf erreichte in der ersten Halbzeit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während den zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite auf 1,52 Millionen. Damit konnte RTL die Reichweiten des Topspiels im Vergleich zur vergangenen Saison deutlich steigern. Sport1 erreichte zuletzt mit dem Match HSV gegen Ulm rund eine Million Menschen - und das war der beste Wert, den der Spartensender über vier Spielzeiten hinweg einfahren konnte.

Insofern lief es jetzt für RTL deutlich besser. Allerdings: Die Marktanteile waren trotzdem recht überschaubar. Beim Gesamtpublikum holten die Halbzeiten 7,0 und 7,9 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden nur 7,8 und 8,6 Prozent gemessen, die Reichweite hier lag hintenraus bei 300.000. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die Übertragung ähnliche Werte.

Ein Straßenfeger war das Spiel damit nicht - und das trotz eines interessanten Verlaufs. Arminia Bielefeld konnte das Spiel auch aufgrund einer frühen Gelb-Roten Karte gegen einen Düsseldorfer drehen. RTL blieb außerdem hinter den Reichweiten zurück, die Sat.1 am Freitag mit dem Zweitliga-Auftakt einfahren konnte. Das dort übertragene Spiel zwischen Schalke und Hertha erreichte deutlich mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam in der Zielgruppe auf mehr als 16 Prozent Marktanteil.

Bei RTL tat sich derweil am Nachmittag die Formel 1 richtig schwer. Das Qualifying zum Rennen in Ungarn erreichte nur 650.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 5,7 Prozent. Die Konkurrenz war allerdings ziemlich groß: Im Ersten waren den ganzen Tag über hinweg Übertragungen der Finals 2025 zu sehen und die lagen ab 15 Uhr bei durchgängig zweistelligen Marktanteilen bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Spitze sahen bei der Leichtathletik am Vorabend mehr als 2 Millionen Menschen zu - also mehr als bei der 2. Liga bei RTL nach 20:15 Uhr.

Das Topspiel zwischen Bielefeld und Düsseldorf war übrigens natürlich auch bei Sky zu sehen, wo ohnehin alle Matches der 2. Bundesliga laufen. Beim Pay-TV-Sender sahen zusätzlich noch 240.000 Menschen zu und der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 3,1 Prozent. Die Konferenz am frühen Nachmittag erreichte mehr als eine halbe Million Personen und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - starke Werte für Sky.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;