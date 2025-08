Die "Villa der Versuchung" ist weiterhin ein schöner Erfolg für Sat.1, an diesem Montag gelang es dem Format aber erstmals nicht, die Quoten der zurückliegenden Woche zu steigern. Mit 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren dennoch gute 9,9 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,04 Millionen, das waren nur 20.000 weniger als beim bisherigen Rekordwert vor einer Woche.

Sat.1 kam dank der starken Primetime auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent. Dass es nicht noch mehr geworden ist, lag auch an dem schwachen Vorabend. Die "Spreewaldklinik" stellte mit 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar einen neuen Reichweitenrekord für die laufende Staffel auf, der Marktanteil betrug trotzdem nur 1,8 Prozent. Zwei Folgen von "Lenßen übernimmt" lagen davor bei weniger als 4 Prozent.

In der Primetime lag Sat.1 derweil auf einem Niveau mit RTL: Eine alte Ausgabe von "Undercover Boss" unterhielt 370.000 Menschen aus der klassischen Zielgruppe, das entsprach 9,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,20 Millionen Menschen zu. Meistgesehene RTL-Sendung am Montag war, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum, "RTL Aktuell". Hier sahen am Vorabend 2,69 Millionen Menschen zu, in der Zielgruppe waren damit 18,8 Prozent drin. Davor erzielte bereits "Exclusiv" sehr gute 14,4 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen stellte das Star-Magazin mit 15,7 Prozent sogar einen neuen Jahresbestwert auf.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum fuhr unterdessen Das Erste ein: Mit dem "Sommerkino"-Film "Und dann kam Dad" holte der Sender gute 10,4 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen 3,02 Millionen Personen zu. Damit kann man zufrieden sein, die Gesamtreichweite lag aber deutlich unter der des ZDF. Dort erreichte die Wiederholung von "Solo für Weiss - Liebeswut" sogar 4,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Während beim jungen Publikum nur 4,6 Prozent drin waren, wurden insgesamt 19,8 Prozent gemessen. Der Film im Ersten erzielte beim Gesamtpublikum 13,6 Prozent.

