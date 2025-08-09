Wie es das ZDF geschafft hat, die "heute-show" in diesem Sommer sehr erfolgreich zu verlängern, haben wir an dieser Stelle analysiert. Im Windschatten der Spezialausgaben hat sich auch "Till Tonight" mit Till Reiners zu einem schönen Erfolg gemausert, auch am Freitag war dieses Doppel wieder sehr erfolgreich. Das "heute-show extra", in dem Fabian Köster im Fahrstuhl Markus Söder interviewte, erreichte 310.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Till Reiners konnte diesen Erfolg am späten Abend dann aber noch ausbauen: Die Reichweite beim jungen Publikum stieg auf 350.000. Eine Woche vor dem Finale erreichte "Till Tonight" damit sehr gute 15,6 Prozent, einen höheren Marktanteil holte Reiners bis dato noch nicht. Auch die Gesamtreichweite in Höhe von 1,16 Millionen ist ein neuer Rekord, hier war die "heute-show" aufgrund des früheren Sendeplatzes stärker und kam auf 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Marktanteils-Trend: Till Tonight Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zu Beginn der Primetime war die Stärke des ZDF bei den Jüngeren übrigens noch nicht zu sehen: "Ein Fall für zwei" und "Letzte Spur Berlin" erzielten nur 5,5 und 5,1 Prozent Marktanteil. Dafür zogen sie insgesamt ein großes Publikum an: 3,43 und 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 18,3 und 15,6 Prozent.

Für den Gesamt-Tagessieg hat das allerdings nicht gereicht, der ging ans Erste: Mit der Erstausstrahlung der Komödie "Trapps Sommer" unterhielt man dort 3,71 Millionen Menschen, das führte zu 19,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,1 Prozent ebenfalls gut. Anders als das ZDF konnte Das Erste im weiteren Verlauf des Abends allerdings nicht mehr aufdrehen: Ein alter "Tatort" fiel auf 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,0 Prozent beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;