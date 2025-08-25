Im Umfeld des Kino-Starts von "Das Kanu des Manitu" gibt's derzeit auch im Free-TV eine merklich erhöhte Bully-Dosis zu sehen. Nachdem RTL schon am Samstagabend die "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" zur "Show des Manitu" umfunktionierte, strahlte der Sender einen Tag später auch noch "Bullyparade - Der Film" aus - und fuhr damit etwas überraschend sogar die Marktführerschaft in der Zielgruppe ein.

Durchschnittlich 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen einem hervorragenden Marktanteil von 18,4 Prozent, was auch deshalb beachtlich war, weil RTL mit der neuerlichen Wiederholung sogar eine bessere Quote verbuchte als alle bisherigen Free-TV-Ausstrahlungen des "Bullyparade"-Films - inklusive der Erstausstrahlung vor sechs Jahren.

Am Sonntagabend lag die Komödie somit noch vor der "Tatort"-Wiederholung, die im Ersten auf 13,1 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt war die Krimireihe freilich nicht zu schlagen: 5,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den "Tatort" zur mit Abstand meistgesehenen Sendung um 20:15 Uhr, gefolgt von der "Frühling"-Reihe, die im ZDF noch 3,46 Millionen sahen. "Bullyparade - Der Film" wiederum erreichte im Schnitt 1,98 Millionen Menschen, die einen Marktanteil von 8,7 Prozent nach sich zogen.

Aus dem starken Vorlauf machte "Stern TV am Sonntag" im Anschluss aber zu wenig: Das Magazin halbierte den RTL-Marktanteil gegen 22 Uhr in der Zielgruppe nahezu und kam schon nicht mehr über 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt blieben 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Nur eine Nebenrolle spielten indes ProSieben und Sat.1, die mit den Spielfilmen "The Batman" und "Downsizing" um 20:15 Uhr nur auf Werte von 6,9 und 7,0 Prozent kamen.

Bei Kabel Eins meldeten sich "Die Lieblingsmarken der Deutschen" unterdessen erfolgreich zurück: Mit 5,8 Prozent Marktanteil bewegte sich die Doku-Reihe deutlich über dem Senderschnitt und lag gar nicht allzu weit hinter dem Promi-Spezial von "Hot oder Schrott", das Vox solide 6,4 Prozent einbrachte. Ein völlig gebrauchter Abend war's dagegen für RTLzwei: Dort ging der Spielfilm "See How They Run" mit nur 1,3 Prozent in der Zielgruppe unter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;