Am Montagabend meldeten sich die Vox-Löwen mit der neuen Herbst-Staffel zurück und legten dabei aus Quotensicht einen richtig guten Start hin. 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 7,0 Prozent so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Und auch der Vergleich mit absoluten Reichweiten der Vergangenheit kann sich sehen lassen: Die Frühjahrsstaffel erreichte linear im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (wenn man nur die vorläufig gewichteten Daten berücksichtigt, wie sie auch für den gestrigen Montag vorliegen).

Beim jüngeren Publikum schwang sich "Die Höhle der Löwen" zum Marktführer auf, egal ob man nun die Zielgruppe 14-49 oder 14-59 betrachtet. 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten in dieser Altersgruppe für einen Marktanteil von 12,2 Prozent, erweitert man das Altersspektrum auf die 14- bis 59-Jährigen, dann reichte es mit einer Reichweite von 0,8 Millionen für einen Marktanteil von 10,5 Prozent. Die nachfolgende Sendung "Meine erste Million. Mutig! Anders! Glücklich" erreichte am späten Abend dann noch Zielgruppen-Marktanteile um 7 Prozent.

Während Sat.1 beim jungen Publikum mit seiner "Villa der Versuchung" (10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen) der stärkste Verfolger war, war RTL noch im Sommermodus und zeigte nur eine Wiederholung von "Buying Blind". Mehr als 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 6,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen waren damit nicht zu holen, insgesamt sahen 950.000 Personen im Schnitt zu.

ProSieben kann mit dem Start in seinen Montagabend unterdessen zufrieden sein, der Film "Bohemina Rhapsody" erreichte dort 1,22 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen bei 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 9,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Kabel Eins setzte auf die "Transformers" und erreichte knapp eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf gute 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,9 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;