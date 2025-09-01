  • 1Live
    Accountname: @1live
    Unternehmen: Westdeutscher Rundfunk
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • 37grad
    Accountname: @37grad
    Unternehmen: Zweites Deutsches Fernsehen
    Kategorie: News/Dokumentation
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2023
    Link zum Account
  • AbsolutRadio
    Accountname: @absolutradio
    Unternehmen: Antenne Deutschland GmbH & Co.KG
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2025
    Link zum Account
  • Achtung, Reichelt!
    Accountname: @achtung_reichelt (ehemals @achtung.reichelt)
    Unternehmen: VIUS SE & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: aktiv (Zwischenzeitliche Unterbrechung durch Sperre)
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2023
    Link zum Account
  • Allgemeine Zeitung
    Accountname: @allgemeine.zeitung
    Unternehmen: VRM GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2024
    Link zum Account
  • ARD Team Recherche
    Accountname: @teamrecherche
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2024
    Link zum Account
  • AufKlo
    Accountname: @aufklo
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News/Wissen
    Status: inaktiv (seit Mai 2024)
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2023
    Link zum Account
  • Augsburger Allgemeine Zeitung
    Accountname: @augsburger_allgemeine
    Unternehmen: Presse-Druck- und Verlags-GmbH Verlag der Augsburger Allgemeine
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • BR24
    Accountname: @br24
    Unternehmen: Bayerischer Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • BR24sport
    Accountname: @br24sport
    Unternehmen: Bayerischer Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • Braunschweiger Zeitung
    Accountname: @braunschweiger_zeitung
    Unternehmen: FUNKE Medien Niedersachsen GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2023
    Link zum Account
  • Bravo
    Accountname: @bravomagazin
    Unternehmen: auer Xcel Media Deutschland KG
    Kategorie: News/Stars
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2022
    Link zum Account
  • Bunte.de
    Accountname: @bunte.de
    Unternehmen: BurdaForward GmbH
    Kategorie: News/Stars
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2023
    Link zum Account
  • Business Punk
    Accountname: @businesspunk
    Unternehmen: Weimar Media Group GmbH
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit August 2023)
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2023
    Link zum Account
  • Chip
    Accountname: @chip_de
    Unternehmen: BurdaForward GmbH
    Kategorie: News/Technik
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • DailyTok
    Accountname: @_dailytok
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit Mai 2024)
    In der Publisher-Analyse seit: September 2023
    Link zum Account
  • DasDing
    Accountname: @dasding
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2023
    Link zum Account
  • Deindailyupdate
    Accountname: @deindailyupdate
    Unternehmen: Rundfunk Berlin-Brandenburg
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2025
    Link zum Account
  • Der SPIEGEL
    Accountname: @derspiegel
    Unternehmen: SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • desired.de
    Accountname: @desired.de
    Unternehmen: Ströer Media Brands GmbH
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • Deutsche Welle
    Accountname: @dwnews
    Unternehmen: -
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: August 2025
    Link zum Account
  • Deutschland Funk Nova
    Accountname: @dlfnova
    Unternehmen: Deutschlandradio
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit Januar 2024)
    In der Publisher-Analyse seit: März 2023
    Link zum Account
  • Die Da Oben!
    Accountname: @die.da.oben
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News/Politik
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2023
    Link zum Account
  • DIFFUS
    Accountname: @diffusmagazin
    Unternehmen: DIFFUS GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2025
    Link zum Account
  • EinsatzReport24
    Accountname: @einsatz_report_24
    Unternehmen: -
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: April 2024
    Link zum Account
  • ENERGY DE
    Accountname: @energy_de
    Unternehmen: Energy Deutschland GmbH
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • ENERGY Bremen
    Accountname: @energy_bremen
    Unternehmen: ffn Mediengruppe
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Express
    Accountname: @express.de
    Unternehmen:  KStA Digitale Medien GmbH & Co KG
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit Januar 2023)
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • Express Queer
    Accountname: @express.queer
    Unternehmen:  KStA Digitale Medien GmbH & Co KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2023
    Link zum Account
  • FOCUS Online
    Accountname: @focus_online
    Unternehmen: BurdaForward GmbH
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • Frankfurter Allgemeine Zeitung
    Accountname: @faz
    Unternehmen: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Fritz
    Accountname: @fritz_offiziell
    Unternehmen: Rundfunk Berlin-Brandenburg
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2023
    Link zum Account
  • Funke
    Accountname: @funke
    Unternehmen: FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Gala
    Accountname: @gala_magazin
    Unternehmen: FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2025
    Link zum Account
  • General-Anzeiger Bonn
    Accountname: @generalanzeiger
    Unternehmen: General-Anzeiger Bonn GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • GIGA
    Accountname: @wirsindgiga
    Unternehmen: Ströer Media Brands GmbH
    Kategorie: News/Technologie
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • gofeminin.de
    Accountname: @gofeminin.de
    Unternehmen: FUNKE National Brands Digital GmbH
    Kategorie: News/Technologie
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2025
    Link zum Account
  • Göttinger Tageblatt
    Accountname: @goettinger_tageblatt
    Unternehmen: Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • Hamburger Abendblatt
    Accountname: @hamburgerabendblatt
    Unternehmen: FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2025
    Link zum Account
  • Hannoversche Allgemeine Zeitung
    Accountname: @haz.de
    Unternehmen: Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2023
    Link zum Account
  • heise online
    Accountname: @heiseonline
    Unternehmen: Heise Medien Geschäftsführung GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Hessenschau
    Accountname: @hessenschau
    Unternehmen: Hessischer Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • HipHop.de
    Accountname: @hiphopde
    Unternehmen: ManeraMedia GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2023
    Link zum Account
  • It's in TV
    Accountname: @itsintv.de
    Unternehmen: Promipool GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • Jung & Naiv
    Accountname: @jungnaiv
    Unternehmen: Lupus & Castor GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2024
    Link zum Account
  • Junge Freiheit
    Accountname: @jungefreiheit
    Unternehmen: Junge Freiheit Verlag GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Kölner Stadt-Anzeiger
    Accountname: @ksta.de
    Unternehmen: KStA Digitale Medien GmbH & Co KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2023
    Link zum Account
  • lkz.de
    Accountname: @lkz.de
    Unternehmen: Ungeheuer + Ulmer KG GmbH + Co.
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • lvz.de
    Accountname: @lvz.de
    Unternehmen: Madsack Gruppe
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Märkische Allgemeine
    Accountname: @maerkische_allgemeine
    Unternehmen: Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: August 2025
    Link zum Account
  • MDR Sputnik
    Accountname: @mdrsputnik
    Unternehmen: Mitteldeutscher Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Mindener Tageblatt
    Accountname: @mindenertageblatt
    Unternehmen: Bruns Verlags-GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2025
    Link zum Account
  • Mitteldeutsche Zeitung
    Accountname: @mitteldeutschezeitung
    Unternehmen: Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • NewsUp
    Accountname: @newsup
    Unternehmen: VRM Holding GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit August 2023)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • neon.de
    Accountname: @neon
    Unternehmen: G + J Medien GmbH / RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit Januar 2021)
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2023
    Link zum Account
  • News5
    Accountname: @news5.de
    Unternehmen: 5NETWORK Digital GmbH
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit Juni 2025)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2023
    Link zum Account
  • News5 Live
    Accountname: @news5live
    Unternehmen: 5NETWORK Digital GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: September 2024
    Link zum Account
  • Newszone
    Accountname: @newszone
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News
    Status: gelöscht
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2024
    Link zum Account
  • nicetoknow
    Accountname: @nicetoknow
    Unternehmen: Westdeutscher Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Nius
    Accountname: @niusde
    Unternehmen: VIUS SE & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: gesperrt
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2024
    Link zum Account
  • Nius (Zweitaccount)
    Accountname: @stimmedermehrheit_
    Unternehmen: VIUS SE & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: gesperrt
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • Nius (Zweitaccount)
    Accountname: @stimmedermehrheit_
    Unternehmen: VIUS SE & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: gesperrt
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • NN.de
    Accountname: @redaktionnn.de
    Unternehmen: Verlag Nürnberger Presse (VNP)
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • Nordkurier
    Accountname: @nordkurier.de
    Unternehmen: SV Gruppe – Schwäbischer Verlag GmbH & Co KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • NWZbites
    Accountname: @nwzbites
    Unternehmen: Nordwest Mediengruppe
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2024
    Link zum Account
  • NWZonline
    Accountname: @nwzonline
    Unternehmen: Nordwest Mediengruppe
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2024
    Link zum Account
  • OKmagazin
    Accountname: @OKmag.de
    Unternehmen: Klambt-Verlag GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • ONsnacks
    Accountname: @ostfriesischenachrichten
    Unternehmen: Ostfriesische Nachrichten GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • Planet Politics
    Accountname: @planet_politics
    Unternehmen: Westdeutscher Rundfunk
    Kategorie: News/Politik
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2024
    Link zum Account
  • Puls Reportage
    Accountname: @bestofpulsreportage
    Unternehmen: Bayerischer Rundfunk
    Kategorie: News/Dokumentation
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Oktober 2023
    Link zum Account
  • Punkt 12
    Accountname: @punkt12_de
    Unternehmen: RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • Radio Duisburg
    Accountname: @radio_duisburg
    Unternehmen: Funke Mediengruppe / Rheinische Post Mediengruppe
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • Radio Hamburg
    Accountname: @radiohamburg
    Unternehmen: Radio Hamburg GmbH & Co. KG (Axel Springer SE/RTL Group)
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • ran sport
    Accountname: @ransport
    Unternehmen: Südramol GmbH & Co. KG
    Kategorie: News/Sport
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Reporter
    Accountname: @reporter.offiziell
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News/Dokumentation
    Status: inaktiv (seit Dezember 2023)
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2023
    Link zum Account
  • Reporterfabrik
    Accountname: @OKmag.de
    Unternehmen: CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Reschke Fernsehen
    Accountname: @reschkefernsehen
    Unternehmen: Norddeutscher Rundfunk
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Rheinische Post
    Accountname: @rheinischepost
    Unternehmen: RP Digital GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • RON TV
    Accountname: @ron_tv
    Unternehmen: Zone 7 GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • RTL Aktuell
    Accountname: @rtlaktuell
    Unternehmen: RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • RTL Exklusiv
    Accountname: @rtlexklusiv
    Unternehmen: RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News/Stars
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2023
    Link zum Account
  • RTL Hessen
    Accountname: @rtlhessen
    Unternehmen: RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • RTL Sport
    Accountname: @rtl,sport
    Unternehmen: RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2023
    Link zum Account
  • RTL West
    Accountname: @rtlwest
    Unternehmen: RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2024
    Link zum Account
  • Saarbrücker Zeitung
    Accountname: @saarbrueckerzeitung
    Unternehmen: Saarbrücker Zeitung Medienhaus GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: August 2024
    Link zum Account
  • Sachsen Fernsehen
    Accountname: @sachsenfernsehen
    Unternehmen: Fernsehen in Dresden GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2023
    Link zum Account
  • SAT.1 Bayern
    Accountname: @sat1bayern
    Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2025
    Link zum Account
  • Sächsische.de
    Accountname: @saechsische.de
    Unternehmen: DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Schwarzwälder Bote
    Accountname: @schwarzwaelderbote
    Unternehmen: Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft mbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: August 2025
    Link zum Account
  • Schwäbische
    Accountname: @schwaebische.de
    Unternehmen: Medienhaus Schwäbisch Media, Schwäbischer Verlag GmbH & Co.
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • Sky Sport
    Accountname: @skysportde
    Unternehmen: Sky Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2025
    Link zum Account
  • Social News Daily
    Accountname: @social.news.daily
    Unternehmen: UseTheNews gGmbH
    Kategorie: News
    Status: inaktiv (seit Dezember 2024)
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • SpiegelTV
    Accountname: @spiegeltv
    Unternehmen: SPIEGEL TV GmbH
    Kategorie: News/Dokumentation
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Sport1
    Accountname: @sport1news
    Unternehmen: Sport1 GmbH
    Kategorie: News/Sport
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: August 2023
    Link zum Account
  • Sportschau
    Accountname: @sportschau
    Unternehmen: Westdeutscher Rundfunk
    Kategorie: News/Sport
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2023
    Link zum Account
  • stern
    Accountname: @stern_de
    Unternehmen: G + J Medien GmbH / RTL Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2024
    Link zum Account
  • stern TV
    Accountname: @sterntv
    Unternehmen: i&u TV Produktion GmbH
    Kategorie: News/Dokumentation
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2023
    Link zum Account
  • Stuttgarter Zeitung
    Accountname: @stuttgarterzeitung
    Unternehmen: Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2023
    Link zum Account
  • Süddeutsche Zeitung
    Accountname: @sueddeutsche
    Unternehmen: Süddeutsche Zeitung GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Februar 2024
    Link zum Account
  • SZ Jetzt
    Accountname: @jetzt.de
    Unternehmen: Süddeutsche Zeitung GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • SWR
    Accountname: @swr
    Unternehmen: Südwest Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2025
    Link zum Account
  • SWR Aktuell
    Accountname: @swraktuell
    Unternehmen: Südwest Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: August 2025
    Link zum Account
  • swrsport
    Accountname: @swrsport
    Unternehmen: Südwestrundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • taff
    Accountname: @taff_tv
    Unternehmen: ProSiebenSat.1 Produktion GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: September 2024
    Link zum Account
  • TAG24
    Accountname: @tag24.de
    Unternehmen: TAG24 NEWS Deutschland GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • Tagesschau
    Accountname: @tagesschau
    Unternehmen: Norddeutscher Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2023
    Link zum Account
  • Tagesspiegel
    Accountname: @tagesspiegel
    Unternehmen: Verlag der Tagesspiegel GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • taz, die Tageszeitung
    Accountname: @taz.die_tageszeitung
    Unternehmen: taz Verlags u. Vertriebs GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2024
    Link zum Account
  • The Pioneer
    Accountname: @thepioneer.de
    Unternehmen: Gabor Steingart / Axel Springer SE
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juni 2025
    Link zum Account
  • Topfvollgold
    Accountname: @topfvollgold
    Unternehmen: -
    Kategorie: News/Unterhaltung
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: März 2023
    Link zum Account
  • Volksverpetzer
    Accountname: @volksverpetzer
    Unternehmen: Volksverpetzer VVP gUG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2025
    Link zum Account
  • Watson.de
    Accountname: @watson.de
    Unternehmen: Ströer SE & Co. KGaA
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2025
    Link zum Account
  • WDR Lokalzeit
    Accountname: @wdrlokalzeit
    Unternehmen: Westdeutscher Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2025
    Link zum Account
  • WhatTheFactHamburg
    Accountname: @whatthefacthamburg
    Unternehmen: Norddeutscher Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2024
    Link zum Account
  • WhatTheFactBremen
    Accountname: @whatthefactbremen
    Unternehmen: Radio Bremen
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Dezember 2024
    Link zum Account
  • WEB.DE News
    Accountname: @web.de.news
    Unternehmen: 1&1 Mail & Media GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Oktober 2024
    Link zum Account
  • Weltspiegel
    Accountname: @weltspiegel
    Unternehmen: Bayerischer Rundfunk
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2023
    Link zum Account
  • Weltwoche
    Accountname: @weltwoche
    Unternehmen: Weltwoche Verlags AG
    Kategorie: News
    Status: aktiv (mit Unterbrechungen)
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2024
    Link zum Account
  • Wiesbadener Kurier
    Accountname: @wiesbadenerkurier
    Unternehmen: VRM GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: März 2024
    Link zum Account
  • Wirtschaftswoche
    Accountname: @wirtschaftswoche
    Unternehmen: DvH Medien GmbH
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Mai 2025
    Link zum Account
  • ZDFheute
    Accountname: @zdfheute
    Unternehmen: Zweites Deutsches Fernsehen
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Juli 2024
    Link zum Account
  • ZDFinfo
    Accountname: @zdfinfo
    Unternehmen: Zweites Deutsches Fernsehen
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account
  • ZDF Sportstudio
    Accountname: @sportstudio.de
    Unternehmen: Zweites Deutsches Fernsehen
    Kategorie: News/Sport
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: Januar 2023
    Link zum Account
  • Zeit
    Accountname: @zeit
    Unternehmen: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG
    Kategorie: News
    Status: aktiv
    In der Publisher-Analyse seit: November 2022
    Link zum Account