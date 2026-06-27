Sat.1 hat am Freitag mit "Frieda - Mit Feuer und Flamme" und "Die Landarztpraxis" gleich zwei Serien aus dem Vorabend verabschiedet - und in beiden Fällen wird man wohl glücklich darüber sein, dass die Tortur endlich vorüber ist. Aus Sicht der linearen Quoten konnten beide Formate nämlich überhaupt nicht überzeugen. Ob es ab der kommenden Woche besser wird, ist aber auch noch nicht ausgemacht.

Doch der Reihe nach: Die zwei letzten Folgen von "Frieda" erzielten am Vorabend 340.000 und 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe waren damit 4,1 und 3,7 Prozent Marktanteil drin. Das waren die gewohnt schwachen Werte, die die Serie seit dem Start holte. Die 40 bislang ausgestrahlten Ausgaben erzielten auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten eine Durchschnittsreichweite in Höhe von 300.000, der Marktanteil betrug 3,0 Prozent. Das ist viel zu wenig für die Ansprüche des Senders und auch durch die endgültige Gewichtung lief es meist kaum besser.

Zuschauer-Trend: Frieda - Mit Feuer und Flamme Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Weil Sat.1 nicht mehr an "Frieda" glaubt, werden die restlichen Folgen der Serie nun an den Programmrand geschoben (DWDL.de berichtete). Hier ist der Flop also offiziell. Anders ist die Situation bei der "Landarztpraxis", die in den zurückliegenden Monaten nicht viel besser performte. Die Serie ging am Freitag regulär zu Ende und wird künftig durch den Ableger "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ersetzt.

Ob es aber tatsächlich eine gute Idee ist, den Sendeplatz um 19 Uhr durchgängig mit der Marke "Landarztpraxis" zu bespielen, muss sich erst noch zeigen. Die letzte Folge des Originals kam jetzt jedenfalls nur auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die insgesamt 120 gezeigten Folgen erreichten durchschnittlich nur 610.000 Menschen, der Marktanteil betrug miese 2,8 Prozent.

Linear ist die "Landarztpraxis" damit kein Zugpferd für Sat.1, das aber immer auch auf die Abrufzahlen der Serie bei Joyn verweist. Dort erreicht die Produktion wohl auch aufgrund der schieren Anzahl an Folgen gute Gesamtwerte. Gleichzeitig erreicht die Serie in den Streaming-Hitlisten der AGF nur selten einen der vorderen Plätze aller Joyn-Formate, zudem ist die "Landarztpraxis" auch deutlich schlechter als die ARD-Telenovelas. Auf dem Sendeplatz um 18 Uhr ist ab der kommenden Woche übrigens die Scripted Reality "Lenßen übernimmt" zu sehen

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;