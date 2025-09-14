Für gewöhnlich sind es Krimis, die am Samstagabend den Tagessieg beim Gesamtpublikum einfahren - für dieses Wochenende lässt sich das bislang allerdings noch nicht sagen, weil die Quoten der ARD, wo der Spielfilm "Tödliche Schatten" gezeigt wurde, aktuell nicht vorliegen. Klar ist hingegen, dass sich das ZDF mit dem "Spenden-Special" von "Der Quiz-Champion" ziemlich beachtlich schlug.

Mit durchschnittlich 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte die Live-Show, in der unter anderem Günther Jauch als Kandidat antrat, einen starken Marktanteil von 16,8 Prozent. Damit war die Sendung zugleich deutlich erfolgreicher als vor einem Jahr, als das "Spenden-Special" unter der Marke von drei Millionen blieb. Ohnehin fiel der Marktanteil so hoch aus wie noch nie bei den "Spenden-Specials". Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der "Quiz-Champion" spürbar zulegen: Lag der Marktanteil damals bei nur 5,8 Prozent, so sorgten 330.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal für 10,1 Prozent. Das anschließende "heute-journal" konnte sich zudem noch auf 12,7 Prozent steigern.

"Der Quiz-Champion" landete damit bei den 14- bis 49-Jährigen auch vor ProSieben, wo ein Backstage-Special von "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen war. Mehr als 8,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnte der Privatsender damit nicht erreichen.

Im Show-Bereich punktete am Samstag allerdings nicht nur das ZDF, sondern auch der SWR, der Andy Borgs "Schlager-Spaß" auf 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Weitere 620.000 Personen sahen die Show parallel dazu im MDR. Zusammengerechnet belief sich der bundesweite Marktanteil auf 7,7 Prozent. Und auch der NDR war gefragt: Dort lockte die Doku "Unsere Väter - Die größten Komiker" im Schnitt 1,10 Millionen Menschen vor den Fernseher, sodass der Marktanteil hier bei 5,4 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;