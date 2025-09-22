Es ist traditionell so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei der endgültigen Gewichtung der Quoten weit vorne mit dabei ist. Nie war das jedoch deutlicher als in der Woche zwischen dem 8. und 14. September: Die zehn Formate, die durch zeitversetzte Nutzung oder Livestreams am meisten profitierten, waren ausschließlich im Ersten und im ZDF zu sehen. Am besten lief es für die "heute-show", das seine Reichweite noch um 990.000 auf 4,21 Millionen steigern konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil auf exakt 30 Prozent.

Der Franken-"Tatort" mit dem Titel "Ich sehe dich" legte nachträglich noch um 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, damit war es das zweitgrößte Plus für die Krimireihe in diesem Jahr. Der "Tatort" übersprang die 7-Millionen-Marke damit doch noch relativ klar, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum ging es um mehr als 1 Prozentpunkt nach oben. Mit "Tödliche Schatten", "In aller Freundschaft" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" schafften es drei weitere Fiction-Formate der ARD in die Top 10.

Gewohnt stark war außerdem das "ZDF Magazin Royale", das sich insgesamt noch auf 14 Prozent Marktanteil steigerte. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Jan Böhmermann ein Plus von 7,4 Prozentpunkten, die Sendung steht damit nun bei extrem starken 26,7 Prozent. Und mit "Extra 3" schaffte es eine weitere Satire-Sendung weit nach vorn im Ranking.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 12.09.

22:31 4,21

(+0,99) 23,5%

(+3,8%p.) 1,17

(+0,47) 30,0%

(+8,6%p.) Tatort: Ich sehe dich 14.09.

20:15 7,15

(+0,64) 25,6%

(+1,3%p.) 0,93

(+0,14) 14,3%

(+1,6%p.) ZDF Magazin Royale 12.09.

23:06 1,98

(+0,48) 14,0%

(+2,7%p.) 0,84

(+0,32) 26,7%

(+7,4%p.) extra 3 11.09.

22:52 2,15

(+0,37) 16,6%

(+2,0%p.) 0,29

(+0,09) 10,3%

(+2,4%p.) The Diplomat 14.09.

22:15 2,07

(+0,23) 11,4%

(+0,8%p.) 0,11

(+0,03) 2,7%

(+0,6%p.) The Diplomat 14.09.

22:58 1,76

(+0,21) 14,4%

(+1,1%p.) 0,08

(+0,01) 3,0%

(+0,4%p.) Tödliche Schatten 13.09.

20:15 4,59

(+0,18) 21,8%

(+0,1%p.) 0,22

(+0,01) 6,5%

(+0,2%p.) Catch the Killer 08.09.

22:15 1,90

(+0,17) 15,6%

(+0,7%p.) 0,20

(+0,01) 8,7%

(-0,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 11.09.

18:50 1,80

(+0,16) 10,9%

(+0,7%p.) 0,19

(+0,04) 8,1%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft 09.09.

21:05 3,06

(+0,15) 13,8%

(+0,4%p.) 0,29

(+0,06) 7,1%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.09.-14.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei den privaten Sendern gab es nur wenige Formate, die auch nur annähernd auf solche Werte kamen. In der Primetime war es "TV Total", das um 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zulegen und die Reichweite auf 1,08 Millionen steigern konnte. Und auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe legte um 2,0 Prozentpunkte auf 13,6 Prozent zu. Bei RTL war es eine Ausgabe von "Spiegel TV", die sich von zunächst 7,8 auf jetzt immerhin 10,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum steigerte.

Bei ProSieben verzeichnete "Deutschlands dümmster Promi" noch ein Reichweitenplus von immerhin 120.000, insgesamt kam die Folge in der besagten Woche damit auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil fiel mit 7,8 Prozent (+0,3 Prozentpunkte) aber dennoch ziemlich mau aus. Beim "1% Quiz" fällt die zeitversetzte Nutzung dagegen kaum ins Gewicht. Die Folge vom 11. September legte lediglich um 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil sank sogar leicht auf 8,1 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 12.09.

22:31 4,21

(+0,99) 23,5%

(+3,8%p.) 1,17

(+0,47) 30,0%

(+8,6%p.) ZDF Magazin Royale 12.09.

23:06 1,98

(+0,48) 14,0%

(+2,7%p.) 0,84

(+0,32) 26,7%

(+7,4%p.) Spiegel TV 08.09.

23:24 0,64

(+0,08) 6,9%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,06) 10,6%

(+2,8%p.) ZDF Magazin Royale 11.09.

22:45 0,21

(+0,10) 1,5%

(+0,7%p.) 0,12

(+0,08) 3,9%

(+2,6%p.) Markus Lanz 09.09.

23:18 1,06

(+0,13) 12,9%

(+0,9%p.) 0,13

(+0,05) 8,0%

(+2,6%p.) Feuer & Flamme 08.09.

23:23 0,55

(+0,11) 6,2%

(+1,0%p.) 0,08

(+0,05) 4,6%

(+2,5%p.) extra 3 11.09.

22:52 2,15

(+0,37) 16,6%

(+2,0%p.) 0,29

(+0,09) 10,3%

(+2,4%p.) Berlin - Tag & Nacht 09.09.

19:06 0,29

(+0,08) 1,5%

(+0,4%p.) 0,17

(+0,07) 5,9%

(+2,2%p.) Markus Lanz 11.09.

23:22 1,47

(+0,13) 15,8%

(+0,4%p.) 0,34

(+0,06) 15,9%

(+2,1%p.) TV Total 09.09.

20:15 1,08

(+0,12) 4,8%

(+0,4%p.) 0,55

(+0,10) 13,6%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.09.-14.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;