Bei RTL hat sich die zweite Ausgabe von "Das Sommerhaus der Stars" spürbar gesteigert. 1,31 Millionen Menschen sahen am Dienstagabend zu, das waren 170.000 mehr als zum Start vor einer Woche. Nachdem es damals nur zu 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gereicht hatte, sah es jetzt mit 10,0 Prozent etwas besser aus. 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. "Extra" lag später bei 9,0 Prozent. Bei RTL+ ist das "Sommerhaus" ohnehin ein großer Erfolg.

Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum am Dienstag musste RTL trotzdem ProSieben überlassen: "TV Total" unterhielt 540.000 junge Menschen, das entsprach 13,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,06 Millionen Menschen zu. Sebastian Pufpaff schob dann auch "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf etwas besser an als noch vor einer Woche. Jetzt sahen 530.000 Menschen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei immerhin 8,0 Prozent.

Als weiterhin keine gute Idee erweist es sich dagegen, am späten Abend auf Wiederholungen von "TV total - Aber mit Gast" zu setzen. Die nun ausgestrahlte Ausgabe erreichte nur 5,1 Prozent Marktanteil. Weil es auch tagsüber teilweise sehr schlecht lief, musste sich ProSieben mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent begnügen. RTL war mit 8,8 Prozent der erfolgreichste Sender in der klassischen Zielgruppe und auch Vox lag mit 7,8 Prozent noch leicht vor ProSieben.

Vox punktete zur besten Sendezeit mit der zweiten Primetime-Ausgabe von "Guidos Deko Queen". Die sorgte bereits in der zurückliegenden Woche für gute Quoten und auch jetzt waren für den Sender erfreuliche 8,2 Prozent Marktanteil drin, 660.000 Personen sahen zu. Am Vorabend lagen "Zwischen Tüll und Tränen" und "Das perfekte Dinner" sogar bei zweistelligen Werten. Recht zufrieden sein kann derweil RTLzwei: Mit zwei neuen Folgen von "Hartz und herzlich" erzielte man 4,2 und 5,3 Prozent Marktanteil in der Primetime.

