Mit "The Connection" brachte Sat.1 am Donnerstagabend einen weiteren Neuzugang für seinen Quiz-Sendeplatz am Donnerstagabend in Stellung. Mit den Quoten, die zuletzt das "1% Quiz" erzielte, konnte der Neustart aber zum Auftakt nicht mithalten. Gegen starke Europa-League-Konkurrenz bei RTL kam die erste Folge von "The Connection" nicht über einen Marktanteil von 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 5,0 Prozent erzielt. Insgesamt waren im Schnitt 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Das reißt aus Quotensicht keine allzu großen Löcher, der Senderschnitt ist gar nicht so weit entfernt - doch angesichts des ansonsten recht starken Line-Ups auf diesem Sendeplatz müsste sich das Format in den nächsten Wochen schon noch steigern, um einen dauerhaften Verbleib im Sat.1-Programm zu rechtfertigen.

Konkurrenz gab's nicht nur durch den Fußball bei RTL, zeitgleich startete ProSieben auch in die neue Staffel von "The Voice of Germany". Dort sind die goldenen Zeiten aus Quotensicht wohl auch vorbei, das im vergangenen Jahr nochmal merklich gesunkene Quotenniveau wurde zum Auftakt aber erneut erreicht. So reichte es für 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Erfreulich: In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil mit 10,2 Prozent fast ebenso hoch wie bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit weit über dem ProSieben-Senderschnitt. "The Voice Stories" musste sich im Anschluss dann allerdings mit 5,5 Prozent (14-49) bzw. 6,1 Prozent (14-59) Marktanteil zufrieden geben.

Die stärkere Konkurrenz bekam unterdessen auch RTLzwei zu spüren: "Love Island VIP" rutschte mit Marktanteilen von 3,9 und 3,5 Prozent auf den bislang geringsten Wert dieser Staffel, die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,28 Millionen um rund 30.000 niedriger aus als in der Woche zuvor. Kabel Eins lag mit "Rosins Restaurants" bei ordentlichen 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 4,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt verfolgten 0,57 Millionen Personen die Sendung. "Die Büffels" ging danach mit nur 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings völlig unter.

Einen starken Start in den Donnerstagabend verzeichnete Vox, wo der Film "Lucy" fast eine Million Menschen vor den Fernseher lockte. 8,5 Prozent betrug der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 7,4 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. "Inferno" kam als zweiter Film des Abends dann ab 22 Uhr allerdings nicht über 5,4 (14-49) bzw. 5,5 Prozent (14-59) Marktanteil hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;