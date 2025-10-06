Auftakt nach Maß für das neue "Tatort"-Ermittlerteam Maryam Azadi und Hamza Kulina: 8,83 Millionen Menschen wollten sehen, wie sich Melika Foroutan und Edin Hasanovic in ihren neuen Rollen schlugen. Damit waren nicht nur hervorragende 33,7 Prozent Marktanteil drin, sondern auch der Tagessieg. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für den Primetime-Sieg, hier wurden 23,9 Prozent Marktanteil gemessen.

Auch im Vergleich zu den zurückliegenden zwei Wochen lief es für Foroutan und Hasanovic deutlich besser. Als der Franken-"Tatort" im September die Sommerpause der Krimireihe beendete, sahen noch rund sechseinhalb Millionen Menschen zu. Eine Woche später, beim "Tatort" aus Zürich, waren 7,25 Millionen mit dabei.

Direkt im Anschluss lief es an diesem Sonntag auch für Caren Miosga deutlich besser als zuletzt. Ihr gleichnamiger Talk verzeichnete 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das waren über eine halbe Million Zuschauer mehr als vor einer Woche und die höchste Reichweite seit April. Zurückzuführen ist das nicht nur auf den stärkeren Vorlauf: Mit Bundeskanzler Friedrich Merz war die Besetzung dieses Mal sehr hochkarätig. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 10,3 Prozent gemessen.

Im ZDF kehrte unterdessen zur besten Sendezeit "Dr. Nice" zurück ins Programm und schlug sich gegen die übermächtige Konkurrenz mehr als ordentlich: 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen hier guten 15,0 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" informierte später noch 3,42 Millionen Personen, damit waren 15,8 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;