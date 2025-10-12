Die vierte und zugleich letzte Ausgabe der jüngsten Staffel von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hat am Samstagabend für gute Quoten bei ProSieben gesorgt. 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden im Schnitt 11,3 Prozent Marktanteil gemessen. Die Show mit Joko und Klaas ist damit ein Stück weit in der Quoten-Realität angekommen, zum Start in die Staffel wurden noch mehr als 15 Prozent gemessen.

Im Schnitt erreichte die gesamte zweite Staffel über alle vier Folgen hinweg übrigens rund 12 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet). Nachdem die zweite Ausgabe auf einen einstelligen Wert fiel, steigerten sich die letzten beiden Folgen wieder über die Marke von 10 Prozent. Zum Finale sendete ProSieben übrigens von einem Bolzplatz aus Oldenburg - es war die frühere Heimat von Klaas.

Bei RTL war zur gleichen Zeit das Comedy-Programm "Männer sind nichts ohne die Frauen" von Mario Barth zu sehen. Das erreichte beim jungen Publikum zwar nur 9,6 Prozent Marktanteil, dafür sahen insgesamt 1,37 Millionen Menschen zu. RTL war am Samstagabend der reichweitenstärkste Privatsender. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen kam kein Privater an RTL vorbei, die Kölner holten hier 9,6 Prozent. Joko und Klaas erzielten in der erweiterten Zielgruppe 6,3 Prozent.

In Sat.1 war es erneut vor allem "Promi Big Brother", das am späten Abend ab 22:36 Uhr zu überzeugen wusste. 960.000 Menschen waren hier mit dabei - und damit nur unwesentlich weniger als beim Film "Gemini Man" zuvor, der auf 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Und während Sat.1 in der Primetime so bei 7,8 Prozent Marktanteil (14-49) hängen blieb, wären mit der Realityshow später sehr gute 11,8 Prozent drin. Diese 11,8 Prozent erzielte später übrigens auch die Late Night von "Promi BB".

