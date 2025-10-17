Mit aufgedeckten Missständen in einem Pflegeheim hat das "Team Wallraff" am Donnerstagabend für Aufmerksamkeit gesorgt. Zwar kam die neue Folge der Reportage-Reihe nicht ganz an die starken Quoten heran, die im Frühjahr mit den Enthüllungen rund um Kaufland erzielt wurden - für die Marktführerschaft in der Zielgruppe reichte es allerdings allemal.

Durchschnittlich 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich um 20:15 Uhr für "Team Wallraff - Reporter undercover" bei RTL, sodass der Marktanteil bei überzeugenden 12,8 Prozent lag. Insgesamt schalteten 1,84 Millionen Menschen ein. ProSieben landete mit "The Voice of Germany" indes knapp dahinter und brachte es auf 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe wiederum erzielte die Musikshow gute 10,9 Prozent Marktanteil, konnte sich gegenüber der Vorwoche damit also spürbar steigern.

Allerdings taten sich beide Sender schwer damit, das Publikum zu halten - was vor allem mit Blick auf ProSieben überrascht, schließlich war man dort bemüht, auch weiterhin auf die "The Voice"-Farbe zu setzen. Während die halbstündige "Comeback Stage" immerhin noch 9,1 Prozent Marktanteile, fiel "The Voice Stories" später auf 4,4 Prozent zurück. Die Wiederholung von "Crash Games" schaffte nach Mitternacht sogar gerade mal noch 2,4 Prozent. Bei RTL musste sich "Raabs Pokernacht" indes nach "Team Wallraff" mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent begnügen.

Vox drehte hingegen am späten Abend sogar noch auf: Dort überzeugte der Spielfilm "Mile 22" ab 22:49 Uhr mit sehr guten 10,7 Prozent Marktanteil, nachdem zuvor schon "Jurassic World: Das gefallene Königreich" mit 9,5 Prozent punktete. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Film-Doppel verhalf zudem den späten "Vox Nachrichten" noch zum Erfolg: Um 0:36 Uhr zog der Marktanteil auf beachtliche 13,7 Prozent an.

Beim Gesamtpublikum dominierte unterdessen am Donnerstagabend ein neuer "Wien-Krimi" im Ersten. Mit 5,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,9 Prozent Marktanteil erreichte "Blind ermittelt" um 20:15 Uhr den ungefährdeten Tagessieg. Das war fast doppelt so viel wie das ZDF mit "Doktor Ballouz" erreichte: Dessen letzte Folge brachte es mit 2,60 Millionen Personen auf einen Marktanteil von 11,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;