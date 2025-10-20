Nachdem Sat.1 schon in den vergangenen Wochen mit Wiederholungen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" gute Reichweiten erzielte, legte der Start der neuen Staffel am Sonntag im Vorabendprogramm noch eine Schippe drauf. Durchschnittlich 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die neue Folge, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 10,1 Prozent lag. "Bitte meldete dich" verpasste damit nur knapp einen Platz unter den Top 10.

Allerdings spricht das Format nicht zuletzt die Älteren an - so lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur bei 6,0 Prozent und selbst in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam Leischik nicht über 7,4 Prozent hinaus. Deutlich jünger war Sat.1 dagegen am späten Abend mit "Promi Big Brother" unterwegs: Die Realityshow überzeugte ab 22:30 Uhr mit 12,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei insgesamt einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern. Für die "Late Night Show" ging es nach Mitternacht sogar auf 16,6 Prozent nach oben.

Dass der Spielfilm "Freelance" um 20:15 Uhr mit 7,0 Prozent einigermaßen unspektakulär performe, dürfte man bei Sat.1 angesichts der anschließenden Erfolge wohl verschmerzen können - zumal man in Unterföhring beim Blick auf die Tagesmarktanteile ohnehin gleich doppelten Grund zur Freude hat. So ging ProSieben am Sonntag mit 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als Marktführer hervor, gefolgt von Sat.1 mit 7,5 Prozent.

RTL blieb hingegen bei 7,0 Prozent hängen - auch, weil sich die NFL am Abend streckenweise schwer tat. Nach 22 Uhr lag der Marktanteil zwischenzeitlich bei kaum mehr als fünf Prozent. Immerhin: Das London Game am Nachmittag wusste mit bis zu 11,7 Prozent zu überzeugen und markierte bei den 14- bis 49-jährigen Männern mit 25,4 Prozent einen neuen Bestwert für die diesjährigen Spiele in London.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;