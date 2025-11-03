TikTok ist die Plattform mit der höchsten Wahrnehmung von Desinformation. Das bescheinigt die kürzlich veröffentlichte Studie “Video Trends 2025” der Medienanstalten. Insgesamt 68 Prozent der Befragten sind innerhalb der Kurzvideoplattform schon bewusst auf Falschinformationen gestoßen, auf Instagram und YouTube Shorts sind es mit 57 und 55 Prozent geringfügig weniger. Zum Glück liefern deutsche Publisher jedoch regelmäßig valide Informationen, die gleichzeitig jeden Monat für virale Hits sorgen. Welche Marken überhaupt auf TikTok aktiv und Teil der Auswertung sind:

Bevor wir einen Blick auf die aktuellen Reichweiten werfen, muss zunächst ein neuer Bewegtbildservice genau unter die Lupe genommen werden. Denn mit dem erstmaligen Angebot namens “Cleanfeeds” könnten sich Inhalte auf Kurzvideoplattformen in Zukunft viel stärker angleichen. Die dpa stellt dafür zukünftig jeden Tag fertig produzierte Kurzvideos für Publisher in Form eines Abo-Modells zur Verfügung. In kommenden Ausgaben der News-Charts wird der mögliche Einfluss auf die Branche analysiert.

Mit der dauerhaften Bereitstellung soll gleichzeitig ein gewisser Sichtbarkeitsbonus einhergehen. Den wünschen sich einige journalistische Marken auf TikTok dringend, schließlich sind in den vergangenen Monaten zweistellige Millionenreichweiten notwendig gewesen, um die Spitze der Auswertung einzunehmen.

Das gab es innerhalb der Analyse noch nie: Drei Monate in Folge hatte ntv das TikTok-Ranking dominiert. Jetzt kämpfen jedoch gleich zwei Publisher in diesem Monat mit der gleichen Reichweite um den ersten Platz – und nur die Likeanzahl entscheidet am Ende. Beide Marken konnten im Oktober mit jeweils 12 Millionen Aufrufen glänzen. Der Sieg geht jedoch an ein Medium, das zuvor noch nie in der Auswertung erschienen ist.

Mit diesen Themen waren Publisher im Oktober auf TikTok erfolgreich

10. Platz:

nicetoknow berichtete im Oktober über die Ermittlungen an einer Schule in Hessen und verzeichnet damit mehr als vier Millionen Aufrufe. Die WDR-Marke veröffentlichte ebenfalls ein Video über eine Sachbeschädigung in den USA mit drei Millionen Klicks sowie einen Beitrag über ein Praktikumsverbot an einer Schule in Brandenburg mit 2,5 Millionen Impressionen.

9. Platz:

Wie kalt dieser Winter wird, wollten auf dem Kanal von Zeit mehr als fünf Millionen Menschen wissen. Dafür resultierten 350.000 Likes sowie der neunte Platz im Ranking. Ein zweites Video über die Grundsicherung von Arbeitssuchenden erreichte ebenfalls fünf Millionen Sichtungen und 216.000 Likes. Der sinkende Bierkonsum in Deutschland führte zu weiteren 1,1 Millionen Klicks.

8. Platz:

Zielgruppennahe Themen wirken: Die Tagesschau berichtete über steigende Führerscheinkosten und erzielte damit 5,7 Millionen Aufrufe. Ebenso konnte die Marke mit einem Jugendwort-Remix überzeugen und so 4,4 Millionen Klicks einfahren. Der Inhaltsmix wurde im Oktober durch eine Hurrikan-Berichterstattung sowie 4,2 Millionen Sichtungen komplettiert.

7. Platz:

Ein einzelner Viralhit katapultierte Tag24 auf den siebten Platz der Analyse. Die Marke der Madsack Gruppe zeigte eine Unsportlichkeit innerhalb der Boxveranstaltung “Fame Fighting” und setzte damit einmalig 6,5 Millionen Aufrufe um.

6. Platz:

Auch in diesem Monat zieht die Deutsche Welle wieder in die Charts ein, Grund dafür sind Aufnahmen der Global Sumud Flotilla im Konflikt zwischen Isreal und Palästina. Das Video generierte 6,9 Millionen Sichtungen. Ebenfalls klickstark: Die Rettung eines Jaguars im brasilianischen Regenwald mit drei Millionen Aufrufen sowie die Freilassung von Geiseln der Hamas mit 2,2 Millionen Impressionen.

5. Platz:

RTL Exclusiv setzte sich im Oktober mit einem Bildslider über Heidi Klums Halloweenparty durch. Die Fotos verursachten insgesamt 8,1 Millionen Aufrufe und 262.000 Likes. Die Meldung zur ALS-Erkrankung von Eric Dane löste 2,5 Millionen Klicks aus, die Veröffentlichung über einen Shitstorm von Herzogin Meghan führte zu 1,8 Millionen Sichtungen.

4. Platz:

Der Vermisstenfall Fabian spielte RTL Aktuell mehr als 8,5 Millionen Aufrufe sowie den vierten Platz der News-Charts ein. Der Kanal konnte zwei weitere Blaulichtbeiträge platzieren: eine Meldung zum Waffengebrauch der Hamas registrierte 6,8 Millionen Klicks, eine Messerstecherei in Lemgo verbuchte 6,3 Millionen Sichtungen.

3. Platz:

Mit einem Ausschnitt aus dem Konzert von Rapper Finsch schaffte Watson den Sprung in das Ranking. Zu sehen ist “ein Zeichen gegen Sexismus”, das mit dem Ausschluss eines übergriffigen Fans umgesetzt wurde. Die Community verhalf dem Beitrag zu mehr als 10 Millionen Aufrufen.

2. Platz:

RTL West kann diesen Monat mit einem lachenden und weinenden Auge zelebrieren: Das erfolgreichste Posting über Tierquälerei im Schlachthof brachte dem Kanal mehr als 12 Millionen Klicks ein. Aufgrund der schwierigen Szenen wurde das Video jedoch als sensibler Inhalt markiert und muss vor dem Aufruf bestätigt werden. Im direkten Vergleich landet die Marke mit einer geringeren Interaktionsrate auf dem zweiten Platz. Zwei weitere Beiträge zu Hühnern in einer S-Bahn sowie ein Messerangriff auf die designierte Bürgermeisterin in Herdecke verursachten beide 3,2 Millionen Aufrufe.

1. Platz:

Wer hätte das gedacht? Mit einer Zusammenfassung von Heidi Klums bisherigen Halloween-Kostüm produzierte das Jolie Magazin ebenfalls beachtliche 12 Millionen Aufrufe. Das Rätsel um das nächste Outfit belohnte die Community mit mehr als 1,1 Millionen Likes. Damit landet der Account, der zuvor noch nie im Ranking vertreten war, direkt auf dem ersten Platz. Auch zwei weitere Beiträge über das Event konnten punkten: 3,2 Millionen Klicks gab es für die ersten Hinweise zur diesjährigen Umsetzung sowie 1,7 Millionen Sichtungen für eine weitere Veröffentlichung zu bisherigen Verkleidungen.

Stand der letzten Abrufe: Sonntag, 2. November 2025, 12 Uhr.

Offenlegung: Simon Pycha ist als freier Medienanalyst auch für den Westdeutschen Rundfunk tätig und zuständig für die regelmäßige Evaluation des TikTok-Accounts von 1LIVE.