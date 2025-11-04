Auch in der 21. Staffel bescherte "Bauer sucht Frau" RTL am Montagabend zum Auftakt gute Quoten sowohl wenn man auf die Gesamt-Reichweite blickt als auch in den jüngeren Zielgruppen. So schalteten im Schnitt 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, damit musste man sich nur dem ZDF-Krimi "Sarah Kohr - Im Schatten" geschlagen geben, der mit 5,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erwartungsgemäß uneinholbar war.

Der Marktanteil der RTL-Bauern lag beim Gesamtpublikum mit 14,4 Prozent ebenso deutlich über dem RTL-Senderschnitt wie bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 13,8 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Hier sicherte sich RTL den Primetime-Sieg. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 13,8 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr blieben Reichweite und Marktanteil leicht hinter dem damaligen Staffel-Auftaktwert zurück, der Staffel-Schnitt wurde gleichwohl aber klar übertroffen.

Doch nicht nur bei RTL kann man mit Blick auf den Montagabend zufrieden sein: Bei ProSieben wird man sich über hervorragende 12,5 Prozent Marktanteil für den "Jenke. Report." zum Thema "Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?" freuen. Das macht den Quoten-Reinfall mit Linda Zervakis aus der Vorwoche ein Stück weit vergessen, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 0,85 Millionen nicht berauschend war. Im Anschluss lief auch eine neue Folge der Thilo-Mischke-Reihe "Uncovered" gut: "Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio" beim jungen Publikum gut und holte 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,53 Millionen.

Auch bei Vox kann man zufrieden sein. Nach dem Marktanteils-Bestwert zum Staffelauftakt in der vergangenen Woche ging es für "Lege kommt auf den Geschmack" in den Zielgruppen zwar leicht nach unten, mit 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen lief es aber trotzdem weiterhin sehr gut. Die Gesamt-Reichweite kletterte im Vergleich zur Vorwoche sogar um 70.000 auf 0,97 Millionen.

Neben diesen Gewinnern gibt es auch einen klaren Verlierer des Montagabends: Sat.1. Dort feierte die von Michael Bully Herbig inszenierte Verfilmung des Skandals um Ex-"Spiegel"-Reporter Relotius unter dem Titel "Tausend Zeilen" seine Free-TV-Premiere vor nur 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden sogar nur 2,2 Prozent Marktanteil erzielt. Damit landete Sat.1 weit hinter "The Amazing Spider-Man 2": Der Film holte bei Kabel Eins 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 0,55 Millionen sahen insgesamt zu. RTLzwei erzielte mit "Hartes Deutschland" um 20:15 Uhr solide 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich ab 22:15 Uhr noch auf 5,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;