Mit einigen Veränderungen ist die ARD-Telenovela "Rote Rosen" am Dienstag in die 24. Staffel gestartet, doch zumindest linear hielt sich das Interesse des Publikums in Grenzen - allen voran bei den Jüngeren. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste die Serie auf dem Sendeplatz um 14:10 Uhr einen Marktanteil von gerade einmal 0,6 Prozent hinnehmen. Insgesamt sah es freilich besser aus, mit 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es aber auch hier nur für allenfalls mäßige 8,0 Prozent.

Besser sah es im Anschluss für "Sturm der Liebe" aus: Hier zog das Interesse auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum an. Das ZDF spielte aber freilich in einer anderen Liga: Dort überzeugte "Bares für Rares" mit 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die starken 22,8 Prozent Marktanteil entsprachen. "Die Rosenheim-Cops" kamen danach sogar auf 2,32 Millionen Fans und 25,5 Prozent Marktanteil. Aber auch "Hallo Deutschland" und "SOKO Köln" hielten sich danach noch oberhalb der 20-Prozent-Marke.

Bemerkenswert: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das ZDF-Nachmittagsprogramm erfolgreich. So landete "Bares für Rares" um 15:05 Uhr mit sehr guten 13,2 Prozent Marktanteil noch vor sämtlichen Privatsendern, nachdem schon "Die Küchenschlacht" mit 10,8 Prozent überzeugte. "Die Rosenheim-Cops" hielten sich anschließend ebenfalls noch im zweistelligen Bereich.

In der Primetime tat sich das ZDF hingegen ungleich schwerer: Mit der Dokumentation "Über Leben in Auschwitz" brachte es der Sender um 20:15 Uhr zunächst auf 1,60 Millionen Personen, ehe eine "Frontal"-Doku sogar auf 1,27 Millionen zurückfiel. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei nur 6,1 Prozent - das "heute-journal" konnte die Reichweite danach aber aus dem Stand mehr als verdoppeln. Spitzenreiter waren die ARD-Serien: "Die Heiland" erreichte 4,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,7 Prozent Marktanteil, "In aller Freundschaft" wollten danach noch 3,58 Millionen sehen.

