Der Freitag war wieder ein Triumphzug für das ZDF. Man stellte nicht nur die meistgesehene Sendung beim Gesamtpublikum, sondern auch in den Zielgruppen 14-49 und 14-59 und wurde in allen drei Fällen auch Tagesmarktführer. Doch der Reihe nach: Die meistgesehene Sendung am Freitag war der Krimi "Jenseits der Spree", mit dem das ZDF um 20:15 Uhr 4,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das entsprach einem Marktanteil von 20,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch die "SOKO Leipzig" lief im Anschluss mit einer Gesamt-Reichweite von 4,17 Millionen und einem Marktanteil von 19,0 Prozent gewohnt gut.

Bei den Jüngeren kamen die Krimis mit Marktanteilen von 7,7 bzw. 7,3 Prozent (14-49) zwar bei Weitem nicht so gut an - doch die sammelte das ZDF dafür wieder mit seiner Satire-Schiene am späten Abend ein. Die meistgesehene Sendung des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen war die "heute-show", die mit 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 22,1 Prozent in dieser Altersgruppe erreichte. Auch für die erfolgsverwöhnte "heute-show" ist das ein vergleichsweise hoher Wert, seit der Rückkehr aus der Sommerpause gab es nur eine Woche, in der der vorläufig gewichtete Marktanteil höher war. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag die "heute-show" mit 21,0 Prozent Marktanteil übrigens im Tages-Ranking ganz vorn. Insgesamt hatten 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Besonders bemerkenswert ist aber, dass nicht nur die "heute-show" mehr junges Publikum ansprach als es jede Primetime-Sendung am Freitag schaffte, sondern auch das "ZDF Magazin Royale", das erst um 23:04 Uhr an den Start ging. 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige waren hier noch dabei, was 16,8 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe entsprach. Während die "heute-show" quer durch alle Altersgruppen erfolgreich ist, fehlt dem "ZDF Magazin Royale" allerdings etwas das ältere Publikum. Mit insgesamt 1,39 Millionen Zuschauerinnen fiel der Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 9,8 Prozent kaum mehr als halb so hoch aus wie der "heute-show" zuvor.

Für Das Erste lief es am Freitagabend wieder recht unspektakulär. Der Film "Schule am Meer - Küssen verboten" kam um 20:15 Uhr mit 2,61 Millionen Zuschauern auf solide 11,6 Prozent Marktanteil, im weiteren Verlauf des Abendes pendelten die Marktanteile um die 10-Prozent-Marke. Die "Sportschau" am späten Abend zählte noch 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 10,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es hier für 6,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;