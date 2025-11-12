"TV Total" bleibt für ProSieben weiterhin einer der verlässlichsten Quotenbringer. Auch in dieser Woche holte Sebastian Pufpaff wieder einen starken Marktanteil von 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag die Sendung mit 9,2 Prozent ebenfalls klar über den ProSieben-Normalwerten. Und erstmals seit Ende September kletterte auch die Gesamt-Reichweite wieder über die Millionen-Marke. 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, was 4,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Im weiteren Verlauf des Abends konnte ProSieben das Quotenniveau wie üblich nicht halten - doch anders als zumeist in den letzten Wochen lief es diesmal auch nach 21:25 Uhr für ProSieben noch ordentlich. So kam Klaas Heufer-Umlauf als "Experte für alles" noch auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit klar über dem ProSieben-Senderschnitt. Zwar ging im Vergleich zu "TV Total" mehr als die Hälfte des Publikums verloren, die Reichweite lag mit im Schnitt 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber immerhin so hoch wie seit 23. September nicht mehr.

Auch für "Erkennst du den Song? Live" mit Dennis und Benni Wolter lief es am späteren Abend erheblich besser als zum Staffelauftakt in der vergangenen Woche. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hat sich auf 7,4 Prozent mehr als verdoppelt. 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei, 80.000 mehr als eine Woche zuvor.

Geholfen hat ProSieben auch, dass am Vorabend nun nicht mehr "Die Cooking-Academy" ins Kontor schlägt. Zwei Folgen der "Simpsons" waren mit 9,0 und 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich erfolgreicher. "Die Cooking-Academy" lief am frühen Morgen vor im Schnitt nur 0,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und holte 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;