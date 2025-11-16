Die neue RTL-Show mit Stefan Raab und Elton hat das Publikum zum Auftakt offenbar nur bedingt neugierig gemacht: Mehr als 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich am Samstagabend nicht für "Die Unzerquizbaren" begeistern. Darunter waren nur 300.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei allenfalls mäßigen 8,3 Prozent lag. Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann reichte es sogar für nur 6,3 Prozent.

Das Duell mit "The Masked Singer" haben "Die Unzerquizbaren" damit verloren, wenngleich die ProSieben-Show im Vergleich zum Staffel-Auftakt der Vorwoche fast zwei Prozentpunkte verlor und diesmal bei 10,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe landete. Mit durchschnittlich 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hielt "The Masked Singer" die Reichweite allerdings nahezu stabil. Ebenfalls noch vor RTL platzierte sich Sat.1, das mit "Harry Potter und der Feuerkelch" auf exakt 10,0 Prozent kam.

Die beiden meistgesehenen Sendungen des Tages liefen aber auch beim jungen Publikum bei den Öffentlich-Rechtlichen: So setzte sich um 20:00 Uhr zunächst die "Tagesschau" an die Spitze, die alleine im Ersten starke 20,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Und auch ein neuer "Wilsberg"-Krimi im ZDF ließ die Privaten noch hinter sich und überzeugte um 20:15 Uhr mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse sowie 11,1 Prozent Marktanteil.

Beim Gesamtpublikum lag "Wilsberg" ohnehin an der Spitze: 5,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf tolle 23,4 Prozent - und das, obwohl auch im Ersten ein Krimi lief, wenn auch nur als Wiederholung. Immerhin 3,03 Millionen Menschen entschieden sich für "Wolfsjagd", was noch für 13,2 Prozent Marktanteil reichte. Die anschließenden "Tagesthemen" lagen zudem mit 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern klar hinter dem "heute-journal", das 3,08 Millionen sahen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;