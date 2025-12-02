"Bauer sucht Frau" ist seit vielen Jahren ein Quotenphänomen - und das stellt die Sendung aktuell mal wieder unter Beweis. Am Montag sahen sich 3,55 Millionen Menschen die neueste Ausgabe an, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hatte RTL mit dem Format zuletzt vor zwei Jahren. Der Marktanteil zum Start in die Woche lag bei richtig starken 15,4 Prozent.

Noch beeindruckender ist aber das, was "Bauer sucht Frau" beim jungen Publikum schaffte. 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Sendung damit um mehr als 100.000 gesteigert. Der Marktanteil in dieser Altersklasse fiel mit 19,3 Prozent so hoch aus wie seit sechs Jahren nicht mehr - im Dezember 2019 sah es zuletzt besser aus. Sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen holte "Bauer sucht Frau" am Montag den Primetime-Sieg.

Im Schlepptau der Kuppelsendung legte auch "Ralf, der Bauernreporter" am Montag stark zu. 2,16 Millionen Menschen waren hier mit dabei, das ist eine der höchsten Reichweiten, die der Ableger jemals erreicht hat. Während insgesamt hervorragende 14,9 Prozent gemessen wurden, waren in den Zielgruppen 13,0 (14-49) und 13,3 Prozent (14-59) drin.

Insgesamt musste sich "Bauer sucht Frau" zum Start in die Woche nur dem Fernsehfilm der Woche im ZDF geschlagen geben. "Ein Fall für Conti" mit Désirée Nosbusch unterhielt insgesamt 4,64 Millionen Menschen, das entsprach 19,1 Prozent Marktanteil. Auch ein Blick auf das junge Publikum ist spannend: Während bei den 14- bis 49-Jährigen nur 4,9 Prozent gemessen wurden, sah es bei 14-59 angesichts von 11,2 Prozent schon deutlich besser aus.

Im Ersten kam die Doku "Tiere im Rausch" zur gleichen Zeit nur auf 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,4 Prozent Marktanteil. Dafür lief es bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich gut, hier wurden 9,2 Prozent gemessen. "Hart aber fair" hielt sich im Anschluss bei knapp mehr als 2 Millionen Zuschauenden, der Gesamtmarktanteil steigerte sich jedoch nur leicht auf 8,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging er auf 7,8 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;