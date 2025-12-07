Am Samstagabend zeigte RTL die letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" in der bisherigen Besetzung: Neben Thomas Gottschalk, der sich bereits inmitten der Sendung nach rund zwei Stunden vom Samstagabend und zumindest vorerst auch komplett vom Bildschirm verabschiedete, war es auch für Günther Jauch und Barbara Schöneberger die letzte Folge in Stammbesetzung - auch wenn sich zumindest Barbara Schöneberger ein Comeback als Gast bewarb. Die Chance darauf hat sie schon nächste Woche, wenn "DSWNWP" schon fortgesetzt wird. Der Abschied des Trios, insbesondere aber natürlich der von Thomas Gottschalk, sorgte diese Woche jedenfalls erstmal für ein gestiegenes Interesse.

So verfolgten im Schnitt 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung - das klingt erstmal nicht spektakulär, waren aber über 750.000 mehr als bei der letzten Ausgabe im Mai. Man muss fast vier Jahre in den Januar 2022 zurückgehen, um eine Ausgabe mit höherer Reichweite zu finden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,0 Prozent. In den Zielgruppen ergatterte "DSWNWP" zudem den klaren Primetime-Sieg. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Show einen Marktanteil von 16,7 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 15,3 Prozent.

Diese stärkere Konkurrenz bekam vor allem ProSieben zu spüren. "The Masked Singer" fiel dort auf die niedrigste je gemessene Sehbeteiligung: Nur 0,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Halbfinale, ein Rückgang um 140.000 im Vergleich zur Vorwoche. Verglichen mit dem Staffel-Auftakt Anfang November kamen nun schon 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen rutschte nach der Erholung in der vergangenen Woche nun wieder auf magere 7,9 Prozent ab. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 betrug der Marktanteil 6,9 Prozent.

Stärkster RTL-Verfolger beim jungen Publikum war stattdessen Sat.1, das mit der x-ten Wiederholung der Harry-Potter-Filme weiterhin gut fährt. "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1)" erreichte dort starke 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 8,5 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe. Insgesamt schauten 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Recht zufrieden sein kann man noch bei RTLzwei, wo "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" immerhin 4,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und sogar 5,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte. Vox ging mit der "fantastischen Reise des Dr. Dolittle" hingegen unter und kam nicht über 3,1 (14-49) bzw. 3,0 (14-59) Prozent Marktanteil hinaus. 570.000 Personen waren hier im Schnitt dabei.

