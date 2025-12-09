Bei RTL kann man mit den Quoten der diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Staffel weiterhin sehr zufrieden sein. Am Montagabend setzte sich die Kuppelshow bei Jung und Alt gleichermaßen an die Spitze - jeweils nur geschlagen durch die "Tagesschau". Mit durchschnittlich 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ließ "Bauer sucht Frau" sogar ganz knapp den Kanzler in der ARD-"Arena" hinter sich.

Während der Gesamt-Marktanteil bei 14,4 Prozent lag, erreichte die RTL-Show mit Inka Bause in der Zielgruppe sogar 15,4 Prozent. Vom Staffel-Bestwert der Vorwoche, als der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf über 19 Prozent geklettert war, blieb die Sendung damit aber gleichwohl zurück. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wiederum überzeugte "Bauer sucht Frau" am Montagabend mit 14,1 Prozent Marktanteil.

Im Anschluss klappte dann auch noch das Zusammenspiel mit "Ralf, der Bauernreporter" gut: Die Reihe hielt um 22:31 Uhr noch 2,01 Millionen Fans vor dem Fernseher und überzeugte mit 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, während in beiden Zielgruppe Werte um elf Prozent erzielt wurden.

Zufrieden kann man in Köln aber auch mit dem Weihnachts-Special der "Höhle der Löwen" sein, wenngleich die Gründershow nicht ganz an die Werte der regulären Herbststaffel anknüpfen konnte. Mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe lief es aber besser als vor einem Jahr. Kleiner Wermutstropfen: Mit insgesamt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mussten die "Löwen" ihre bislang niedrigste Reichweite hinnehmen.

Verlassen konnte man sich daneben auch wieder auf die Weihnachtsfilme bei RTL Super: So punktete "Konkurrenz für Santa Claus?" um 20:15 Uhr mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Und täglich grüßt das Weihnachtsfest" schließlich auf 3,0 Prozent kam. Der Disney Channel konnte bei Weitem nicht mithalten: Dort fiel "Eine wüste Bescherung" mit nur 0,2 Prozent Marktanteil durch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;