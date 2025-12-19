Die beste Nachricht, die es für RTLzwei mit Blick auf "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" gibt, ist wohl die: Es ist vorbei. Die etwas skurrile Casting-Show, in der der Posten als Prinzessin von Seborga - ein 283-Einwohner-Dorf in Italien, das sich selbst zum Fürstentum erklärt hat - stieß anders als die langlaufende Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" von Beginn an auf ein sehr verhaltenes Interesse, das im Verlauf dann auch noch immer weiter abnahm.

Die letzten beiden Folgen wollten am Donnerstagabend nun im Schnitt gerade mal noch 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit sehen. Damit hat sich die Reichweite seit der ersten Folge mehr als halbiert. Der Marktanteil lag bei 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum, in der klassischen Zielgruppe 14-49 sah es mit 0,6 und 0,7 Prozent genauso desaströs aus. Der Staffelschnitt liegt bei unter 1,5 Prozent. Damit geht es wohl als größter Fehlschlag des Jahres in die RTLzwei-Annalen ein. Im Anschluss brachte auch "Erste Hilfe, letzte Rettung" weder Hilfe noch Rettung, der Marktanteil lag auch am späteren Abend nur bei 1,3 Prozent.

Deutlich erfreulicher fiel hingegen der Staffelabschluss von "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin" aus. der Marktanteil kletterte mit 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf einen Staffel-Bestwert, auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zumindest wieder höher aus als zuletzt, auch wenn die Reichweite der Auftaktfolge um mehr als 100.000 verpasst wurde. Bei den 14- bis 59-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 3,5 Prozent.

Jörg Pilawa lockte unterdessen mit seinem "1% Quiz" so viele Leut ezu Sat.1 wie seit April nicht mehr. Die Weihnachts-Ausgabe der Quizshow erreichte im Schnitt 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das war fast eine viertel Million mehr als zueltzt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,4 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 7,9 Prozent erzielt. ProSieben behilt mit 9,0 Prozent Marktanteil für "Maleficent: Mächte der Finsternis" in der klassischen Zielgruppe trotzdem die Nase vorn. 0,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu. Vox erzielte mit dem Film "Der Grinch" solide 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag hier bei 0,68 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;