Nach seinem Sieg über Dave Chisnell steht Ricardo Pietreczko in der dritten Runde der Darts-WM - und das dürfte ganz nach dem Geschmack von Sport1 sein, wo man sich bekanntlich schon jetzt über Spitzen-Quoten freuen kann. Die Nachmittags-Session vom Samstag markierte jedenfalls, auch dank des deutschen Starters, neue Spitzen-Werte. Durchschnittlich 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen die vierstündige Live-Übertragung, sodass der Marktanteil auf hervorragende 13,4 Prozent anzog.

Damit überflügelte Sport1 auch die Quoten vom Vortag, als der Sender nachmittags mit 12,2 Prozent Marktanteil ebenfalls bereits mächtig abräumte. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite legte die Darts-WM aber sogar noch eine Schippe drauf: 610.000 Fans machten die Übertragung zur bislang meistgesehenen Nachmittags-Session des Turniers. Die Quoten fielen dabei sogar höher aus als am Abend, wobei die ausgewiesenen 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und der Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe auch einen langen Vor- und Nachlauf umfassen - die eigentliche Live-Übertragung der Spiele dürfte deutlich darüber gelegen haben.

Am Nachmittag bewegte sich Sport1 allerdings auf Augenhöhe mit der Bundesliga, die bei Sky mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren diesmal auf einen Marktanteil von 12,3 Prozent kam. Das spätere Topspiel zwischen Leipzig und Leverkusen tat sich mit nur 4,8 Prozent übrigens vergleichsweise schwer und kam insgesamt nicht über 430.000 Fans hinaus. Die "Sportschau" im Ersten machte ihre Sache mit 3,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 18,8 Prozent Marktanteil entsprachen, dagegen deutlich besser. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Zusammenfassungen mit 15,0 Prozent Marktanteil ebenfalls gut.

Richtig stark waren tagsüber aber auch die Wintersport-Übertragungen im ZDF, allen voran die Verfolgungsläufe im Biatlon. So erreichten die Männer zur Mittagszeit bereits 2,40 Millionen Personen sowie bemerkenswerte 29,9 Prozent Marktanteil, ehe die Frauen später mit 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch 26,6 Prozent erzielten. Aber auch beim jungen Publikum waren die Übertragungen mit Marktanteilen von 17,9 und 14,3 Prozent sehr erfolgreich.

