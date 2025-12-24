Sport1 hat seine Quoten-Rekordjagd am Tag vor Heiligabend weiter fortgesetzt und ist mit seinen stundenlangen Übertragungen der Darts-WM sogar in die Nähe der Tagesmarktführerschaft gerückt. Mit durchschnittlich 7,9 Prozent Marktanteil musste sich der Spartensender am Dienstag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur RTL geschlagen geben, das auf 8,9 Prozent kam. Auf ProSieben und Vox hatte Sport1 hingegen jeweils zweieinhalb Prozentpunkte Vorsprung, Sat.1 lag sogar drei Prozentpunkte dahinter.

Möglich war das, weil Sport1 schon am Nachmittag mächtig auftrumpfte. Hier war es unter anderem der Überraschungs-Erfolg des deutschen Spielers Arno Merk über Peter Wright, der dafür sorgte, dass der Marktanteil in der Zielgruppe auf fulminante 14,5 Prozent kletterte. Insgesamt waren ab 13:41 Uhr bereits durchschnittlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Am Abend wiederum knackte Sport1 sogar erstmals im Schnitt die Millionen-Marke: Genau 1,00 Millionen Fans waren über mehr als vier Stunden hinweg dabei, darunter 460.000 zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe hier bei hervorragenden 10,7 Prozent lag. Punkten konnte Sport1 in diesem Umfeld schließlich sogar mit seiner Show "Exatlon", die am späten Nachmittag mit 4,0 Prozent und in der Nacht gar mit 6,3 Prozent Marktanteil überzeugte.

RTL hat seine Tagesmarktführerschaft indes vor allem "Bauer sucht Frau" zu verdanken. Mit dem Staffel-Finale der Kuppelshow fuhr der Sender um 20:15 Uhr mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren den Tagessieg ein und punktete mit 14,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch insgesamt war "Bauer sucht Frau" mit 3,38 Millionen Personen das meistgesehene Programm in der Primetime - noch vor den Öffentlich-Rechtlichen.

