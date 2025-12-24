Mit einer zweistündigen Weihnachtsfolge von "TV total" verabschiedete sich Sebastian Pufpaff am Dienstagabend in eine kurze Winterpause. Aus Quotensicht lief es für die Comedyshow damit allerdings - anders als sonst üblich - ziemlich enttäuschend. Zweistellige Marktanteile lagen diesmal in weiter Ferne, stattdessen fuhr ProSieben sogar die schlechtesten "TV total"-Werte des Jahres ein.

Mit nur 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren enttäuschte "TV total feiert Weihnachten" und erzielte lediglich einen Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe. Ähnlich schlecht sah es übrigens für Sat.1 aus, wo das Staffel-Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" parallel dazu nicht über 5,6 Prozent hinauskam. Insgesamt erreichte die Liebesshow in Konkurrenz zu "Bauer sucht Frau" nur 790.000 Menschen, "TV total" lockte bei ProSieben sogar gerade einmal 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher.

Im Anschluss ging ProSieben schließlich vollends die Puste aus: Mit einem Best Of von "Experte für alles" waren ab 22:16 Uhr nur noch 3,3 Prozent Marktanteil für den Sender drin. Immerhin: Als eine gute Stunde später noch einmal die Weihnachtsfolge von "TV total" wiederholt wurde, zog der Marktanteil auf 7,3 Prozent an.

Noch vor Sat.1 und ProSieben landete um 20:15 Uhr unterdessen Vox, wo die Komödie "Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer" insgesamt 1,20 Millionen Menschen erreichte. Gleichwohl war in der Zielgruppe nicht mehr als ein Marktanteil von 6,2 Prozent drin. Für "Tatsächlich... Liebe" bei Kabel Eins gab's derweil 4,4 Prozent, während "R.I.P.D. - Rest in Peace Department" bei RTLzwei noch 3,9 Prozent erzielte. Knapp dahinter rangierte "Nitro", das mit "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" auf gute 3,2 Prozent kam.

