Nachdem der im vergangenen Jahr eigentlich nur einmalig geplante Silvester-"Schlagerbooom" starke Quoten eingefahren hatte, holte Das Erste Florian Silbereisen und seine Schlagerstars in diesem Jahr erneut zurück auf die Bühne. Und wieder lief es richtig prächtig: 4,55 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten für 25,7 Prozent Marktanteil. Die Reichweite fiel nur unwesentlich geringer aus als vor einem Jahr, außerdem kam keine andere Sendung auch nur in die Nähe der Silbereisen-Reichweite.

Das ZDF musste im Vergleich zum vergangenen Jahr ebenfalls einen kleinen Reichweitenrückgang verkraften, 2,47 Millionen Menschen sahen die von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderierte Show "Willkommen 2026", die erstmals aus Hamburg gesendet wurde (DWDL.de berichtete). Der Marktanteil lag bei guten 14,1 Prozent. Beim jungen Publikum gab es jedoch ein anderes Kräfteverhältnis: 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 sorgten im ZDF für starke 21,8 Prozent Marktanteil, der Silvester-"Schlagerbooom" kam auf 540.000 und 15,4 Prozent.

Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum dominierten die öffentlich-rechtlichen Sender das Abendprogramm des letzten Tag des Jahres. Und erneut dürften viele Menschen erst kurz vor Mitternacht eingeschaltet haben, um den Countdown zum neuen Jahr nicht zu verpassen. Meistgesehene Sendung beim jungen Publikum war jedenfalls die "heute Xpress"-Ausgabe, die um 0:48 Uhr startete: 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 30,3 Prozent, insgesamt lag die Reichweite bei 2,82 Millionen.

Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen Silbereisen auf der einen und das Duo Kiewel/Kerner übrigens näher beieinander. "Willkommen 2026" verzeichnete 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersklasse, den "Schlagerbooom" sahen 1,14 Millionen. Mit den erzielten 18,4 und 17,1 Prozent Marktanteil können beide Sender sehr zufrieden sein. Bei der bis 2 Uhr anhaltenden "Schlagerbooom-Partynacht "im Ersten waren übrigens noch durchschnittlich 3,03 Millionen Menschen mit dabei, bei der "ZDF-Mitternachtsparty" fiel die Reichweite auf 920.000, diese Sendung ging allerdings auch nochmal eine Stunde länger.

Am Ende teilten sich Das Erste und das ZDF die Tagesmarktführerschaft am letzten Tag des Jahres. Während Das Erste insgesamt mit 14,9 Prozent vor der Konkurrenz aus Mainz lag, die es auf 12,4 Prozent brachte, erzielte das ZDF beim jungen Publikum 12,6 Prozent. Das Erste kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 9,2 Prozent, damit musste man sich zusätzlich auch hinter RTL (10,5 Prozent) einsortieren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;