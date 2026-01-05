Bei Vox kann man sich über einen starken Sonntagvorabend freuen: "Auto Mobil - Das Vox-Automagazin" erreichte ab 17:01 Uhr im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit so viele wie seit fast genau einem Jahr nicht mehr. Der Marktanteil lag damit schon beim Gesamtpublikum mit 7,0 Prozent weit über dem Senderschnitt, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar auf 10,3 Prozent nach oben, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 9,8 Prozent kaum schlechter aus. Schon das vergangene Jahr lief für "Auto Mobil" richtig gut, bei den 14- bis 59-Jährigen war 2025 mit im Schnitt 8,3 Prozent das erfolgreichste Jahr seit dem Start des Formats vor 30 Jahren.

RTLzwei konnte mit seinem Motormagazin "Grip" hingegen am Sonntagabend nicht punkten. Nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier ab 18:18 Uhr im Schnitt gezählt, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 2,8 Prozent deutlich unter dem RTLzwei-Senderschnitt. Die Leute blieben da offenbar lieber bei Vox dran und bescherten "Ab in die Ruine" einen starken Staffelstart.

1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier dabei, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,7 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden immerhin noch 7,8 Prozent Marktanteil erzielt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr kam "Ab in die Ruine" im Schnitt auf weniger als 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und weniger als 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Richtig gut lief es am Vorabend für Sat.1, wo "The Day After Tomorrow" starke 11,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 10,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielen konnte. Kabel Eins erzielte mit "Roadtrip Amerika" ab 18:11 Uhr gute 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - nachdem sich das Format zuvor tagsüber mit teils weniger als 2 Prozent Marktanteil allerdings ziemlich schwer getan hatte. Bei ProSieben kam "Galileo X-Plorer" auf solide 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo Stories" zuvor allerdings nur auf 5,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;