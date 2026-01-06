Das Erste hat am Montag mit einem Primetime-Film von "Morden im Norden" die höchste Reichweite nach 20:15 Uhr erzielt. 5,83 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für einen herausragenden Marktanteil in Höhe von 23,1 Prozent. Damit lief es auch besser als für den ersten Primetime-Ausflug der Serie, die vor zwei Jahren aber auch schon auf mehr als fünfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Am Montag erzielte "Morden im Norden" also die höchste Reichweite seit dem Start der Serie vor fast 14 Jahren.

Geschafft hat "Morden im Norden" die sehr hohe Quote auch, weil das ZDF überraschend schwächelte. Der erste Teil von "In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi" unterhielt bei den Mainzern zur gleichen Sendezeit nur 3,94 Millionen Menschen, aber auch damit waren für den Sender noch gute 15,6 Prozent Marktanteil drin. Andere Filme aus der Reihe liefen in der Vergangenheit deutlich besser und bescherten dem ZDF teils Reichweiten von mehr als 7 Millionen. In diesem Fall stand der "Taunuskrimi" bereits seit rund vier Wochen online zum Abruf bereit.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das Ergebnis eindeutig: "Morden im Norden" erreichte in dieser Altersklasse sehr gute 13,0 Prozent Marktanteil - auch das ist ein Rekord. Mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in diesem Alter war der Krimi sogar das erfolgreichste Programm nach 20:15 Uhr. Der ZDF-Krimi erreichte zur gleichen Zeit nur 3,2 Prozent.

Während Das Erste mit dem "Zürich-Krimi" im Anschluss noch mehr als 3 Millionen Zuschauende sowie 17,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum verzeichnete, lag im ZDF das "heute journal" zunächst noch bei sehr guten Werten. "Dune" kam danach aber nur noch auf 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 7,9 Prozent gemessen.

Bei RTL startete unterdessen "Wer wird Millionär?" in eine neue 3-Millionen-Woche und mit 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel der Start gewohnt gut aus, schon insgesamt holte RTL so 14,2 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe (14-49) kam Günther Jauch auf 13,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe (14-59) waren es 14,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;